特朗普懸紅4億緝拿馬杜羅　指控其與販毒集團合作向美輸入可卡因

美媒8月8日報道，特朗普政府宣布，將緝拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的懸紅金額增加一倍至5000萬美元（約3.92億港元），指控他是全球最大的毒梟之一，並與販毒集團合作，向美國大量輸送摻有芬太尼（fetanyl）的可卡因（cocaine）。



據報道，司法部長邦迪（Pam Bondi）在宣布懸紅的影片中表示：「在特朗普總統的領導下，馬杜羅將難逃法律制裁，他將為其卑鄙的罪行承擔責任。」

司法部長邦迪宣布懸紅5000萬美元緝拿委內瑞拉總統馬杜羅：

報道指，在2020年，特朗普的首個總統期間，馬杜羅與幾名盟友一起在曼哈頓聯邦法院被起訴，罪名包括毒品恐怖主義和走私可卡因。當時，美國政府懸紅1500萬美元（約1.18億港元）緝拿馬杜羅。

其後，拜登（Joe Biden）政府將懸紅金額提高到2,500萬美元（約1.96億港元）。與2001年911恐襲後，美國為逮捕拉登（Osama Bin Laden）提供的懸紅金額相同。

邦迪表示，聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）迄今已查獲30噸與馬杜羅及其同黨有關的可卡因，其中將近7噸直接與馬杜羅本人有關，而這是來自委內瑞拉和墨西哥的販毒集團主要收入來源。」

邦迪又指這些可卡因經常摻入芬太尼，導致無數美國人喪命。

邦迪又提到，司法部已查封與馬杜羅有關，價值超過7億美元資產，其中包括兩架私人飛機。