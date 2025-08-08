Intel CEO陳立武腹背受敵？特朗普針對之前　傳已與董事會鬧分歧

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月7日要求科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）立即辭職。美媒同日報道指出，在特朗普針對陳立武之前，這位CEO已經和英特爾一些董事會成員產生分歧，例如公司是否應該繼續從事晶片製造業，還是徹底轉型。據知情人士透露，陳立武最近籌集新資本並收購一家人工智能（AI）公司的努力遭到董事會的阻撓。



《華爾街日報》報道，英特爾目前仍支持陳立武，該公司周四（7日）表示，公司、董事會和陳立武都「堅定致力於推進美國國家和經濟安全利益，並根據總統的『美國優先』議程進行重大投資」。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

英特爾在給《華爾街日報》的一份聲明中表示，其董事會和管理團隊對公司策略的理解一致。並表示董事會和管理團隊「定期積極地進行深入的討論和審議」。

英特爾曾數十年連佔全球最有價值的半導體公司之位，但由於未能預見AI興起，導致其市值自去年年初以來縮水一半。

今年3月13日，英特爾任命陳立武為CEO，當天公司股價上漲逾13% 。但蜜月期並沒有持續太久。知情人士稱，陳立武和英特爾董事會主席耶里（Frank Yeary）幾乎立刻就發生了分歧，爭論焦點在於發生是應該繼續為自己和客戶生產晶片，還是退出晶片製造業。

英特爾（Intel）董事會主席耶里（Frank Yeary）。（英特爾官網）

英特爾晶片工廠在內的業務部門去年貢獻了公司約三分之一的收入，但目前一直處於虧損狀態。但有些人認為，這部分業務具有政治重要性，因為它有助於確保美國半導體供應鏈的安全。

今年稍早擔任英特爾臨時執行主席期間，曾為英特爾制定了一項徹底退出晶圓代工業務的計劃。知情人士稱提議包括剝離晶圓代工業務，並讓英偉達（Nvidia）和亞馬遜（Amazon）等其他公司入股。耶里也曾嘗試促成出售晶圓代工業務給台積電，但未能如願。

據悉，陳立武則認為英特爾的代工業務是其成功的關鍵，並且有必要確保美國不會依賴台積電和三星等外國半導體公司。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

知情人士稱，英特爾最近已與多家華爾街投行合作，以促成數十億美元的融資，目的是利用這筆資金投資其製造工廠並增強公司的資產負債表。

管理層希望在7月底公司最新季度財報發布前後啟動這項工作。但知情人士稱，耶里等一些董事會成員希望比陳立武更慢地推進，並將時間推遲到2026年。