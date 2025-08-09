美媒：特朗普與普京初步計劃下週末會晤 具體地點未定
撰文：劉耀洋
美媒8月8日引述白宮消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）初步計劃下週末會晤，峰會具體地點目前仍處討論階段，但潛在地包括阿聯酋、匈牙利、瑞士和意大利首都羅馬。
綜合美國全國廣播公司（NBC）8日報道，一名白宮高級官員表示，目前尚不清楚烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會否參與其中，但俄羅斯已提供了一份潛在停火要求清單，而美方則正試圖爭取烏克蘭和歐洲盟友的支持。
彭博社同日引述知情人士稱，美俄正籌劃達成一項和平協議，內容包括將「確定」俄羅斯在俄烏戰爭時所佔的烏克蘭領土，意味烏方或面臨被逼接受失去領土的風險。
霍士新聞（Fox News）引述消息人士指，澤連斯基已向有關方強調，烏克蘭憲法規定任何領土讓步皆須先交全民公投批准。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前受訪時表示，任何俄烏停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。
