美媒：特朗普與普京初步計劃下週末會晤　具體地點未定

美媒8月8日引述白宮消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）初步計劃下週末會晤，峰會具體地點目前仍處討論階段，但潛在地包括阿聯酋、匈牙利、瑞士和意大利首都羅馬。



綜合美國全國廣播公司（NBC）8日報道，一名白宮高級官員表示，目前尚不清楚烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會否參與其中，但俄羅斯已提供了一份潛在停火要求清單，而美方則正試圖爭取烏克蘭和歐洲盟友的支持。

圖為2025年7月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在羅馬出席烏克蘭重建會議（URC 2025），並召開記者會。（Reuters）

彭博社同日引述知情人士稱，美俄正籌劃達成一項和平協議，內容包括將「確定」俄羅斯在俄烏戰爭時所佔的烏克蘭領土，意味烏方或面臨被逼接受失去領土的風險。

霍士新聞（Fox News）引述消息人士指，澤連斯基已向有關方強調，烏克蘭憲法規定任何領土讓步皆須先交全民公投批准。

2017年11月11日，越南峴港，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在出席亞太經合組織（APEC）峰會期間交談。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前受訪時表示，任何俄烏停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。