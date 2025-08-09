特朗普：將於8月15日在阿拉斯加州會晤普京

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月8日確認，他將很快（very shortly）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，並指稍後會公佈更多細節，包括具體會談地點。特朗普其後在社交媒體Truth Social發文稱，他將於15日在阿拉斯加州（Alaska）與普京會晤。



英國廣播公司（BBC）8日報道，特朗普在發文前，曾在白宮見證亞美尼亞、阿塞拜疆領導人簽署和平協議時接受記者提問，並強調烏克蘭與俄羅斯非常接近就結束戰爭達成協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）2025年8月8日在社交媒體發文稱，他將於15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京會晤。（網絡圖片）

特朗普：停火協議或涉及領土交換

特朗普當時稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）必須準備「簽署一些文件」以確保衝突結束。

當被追問上述言論是否代表烏克蘭須放棄更多領土時，特朗普回應指，結束俄烏衝突的協議將會涉及部份領土交換，令雙方都受益。他表示：「這很複雜，實際上並不容易。我們會收回一些（領土），也會進行一些（領土）交換。」

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。烏（Reuters）

美國全國廣播公司（NBC）8日稍早報道，一名白宮高級官員表示，俄羅斯已提供了一份潛在停火要求清單，而美方則正試圖爭取烏克蘭和歐洲盟友的支持。

彭博社同日引述知情人士稱，美俄正籌劃達成一項和平協議，內容包括將「確定」俄羅斯在俄烏戰爭時所佔的烏克蘭領土，意味烏方或面臨被逼接受失去領土的風險。

2017年11月11日，越南峴港，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在出席亞太經合組織（APEC）峰會期間交談。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前受訪時則表示，任何俄烏停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。