特朗普：將於8月15日在阿拉斯加州會晤普京
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月8日確認，他將很快（very shortly）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，並指稍後會公佈更多細節，包括具體會談地點。特朗普其後在社交媒體Truth Social發文稱，他將於15日在阿拉斯加州（Alaska）與普京會晤。
英國廣播公司（BBC）8日報道，特朗普在發文前，曾在白宮見證亞美尼亞、阿塞拜疆領導人簽署和平協議時接受記者提問，並強調烏克蘭與俄羅斯非常接近就結束戰爭達成協議。
特朗普：停火協議或涉及領土交換
特朗普當時稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）必須準備「簽署一些文件」以確保衝突結束。
當被追問上述言論是否代表烏克蘭須放棄更多領土時，特朗普回應指，結束俄烏衝突的協議將會涉及部份領土交換，令雙方都受益。他表示：「這很複雜，實際上並不容易。我們會收回一些（領土），也會進行一些（領土）交換。」
美國全國廣播公司（NBC）8日稍早報道，一名白宮高級官員表示，俄羅斯已提供了一份潛在停火要求清單，而美方則正試圖爭取烏克蘭和歐洲盟友的支持。
彭博社同日引述知情人士稱，美俄正籌劃達成一項和平協議，內容包括將「確定」俄羅斯在俄烏戰爭時所佔的烏克蘭領土，意味烏方或面臨被逼接受失去領土的風險。
美國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前受訪時則表示，任何俄烏停火協議的關鍵要素都將涉及領土問題。
