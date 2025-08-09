特朗普想放寬大麻管制？　美媒：正考慮將其歸類為低危險藥物

美媒引述知情人士報道，在大麻公司向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政治團體捐款數百萬美元後，特朗普據報正考慮將大麻重新歸類為危險性較低的毒品。



據《華爾街日報》8月8日引述不願具名的知情人士報道，本月較早時候，特朗普在其新澤西州高爾夫俱樂部舉行的一場籌款活動中告訴與會者，他希望做出改變。當晚出席者據報每人都要交100萬美元（約785萬港元）「入場費」。

2022年1月11日，美國加州雷德克雷斯特（Redcrest），種植者Mary Gaturud在一間可調節濕度和溫度的房間內完成大麻花蕾的培育。（Getty）

據報道，拜登（Joe Biden）政府在卸任前就開始推行這項改革，但最終並未付諸實行。這項改革將令大麻買賣變得更容易，並使這個價值數十億美元的產業變得更有利可圖。

據出席活動的人士透露，出席特朗普籌款活動的嘉賓包括最大的大麻公司之一Trulieve的行政總裁里弗斯(Kim Rivers)。他鼓勵特朗普推行這項改革，並擴大醫用大麻研究。

據在場的三位人士透露，特朗普聽完建議後表示有興趣。他也向在場的工作人員提到此事。

2025年8月7日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表有關經濟的講話。（Reuters）

報道指，這項改革的重點在於是否應將大麻重新歸類為三類（Schedule III）管制藥物。這雖然不會讓大麻完全合法，但會放鬆對其的限制。此外，這也將為一些大麻公司提供稅收寬免，並促進其進行大麻相關的醫學研究。