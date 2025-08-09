特朗普15日晤普京 烏克蘭用領土換停火勢在必行？
8月8日，很特殊的一天，美國最後通牒日到期，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）則有大動作。
看了一下，一天之內，他連打五個電話。
分別打給：
烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Miromonovich Mirziyoyev），
哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），
印度總理莫迪（Narendra Modi)，
白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），
以及中國最高領導人。
之前的8月7日，普京還跟南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）通了電話。
主題都一樣，通報俄美最近接觸溝通的情況——8月6日，在克里姆林宮，普京會見了訪問俄羅斯的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）。
種種跡象表明，俄烏衝突確實已到了重大轉變時刻，俄美關係也正發生重大而深遠的變化。
俄美關係的變化，將產生一系列連鎖反應，不可避免對歐亞大陸地緣政治，乃至整個世界格局，產生重大影響。
特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前已經昭告天下：美俄會談取得重大進展，他很快就要和普京見面。
什麼時間？
已經確定：8月15日。
日本投降的那一天。
特朗普就說：「本來會更早，但不幸的是，我想人們必須做出安全安排。」他補充說，普京「希望儘快會面」。
哪裏見面？
普京此前曾暗示，阿聯酋是一個可能的地方。
但我也看到，一些西方媒體揣測，不排除就是在中國！
看日程安排，全世界都知道，普京很快就要去中國，出席上合天津峰會，觀看北京九三閱兵。
可能特朗普也心動過。
但考慮到會面早在9月3日前，最終特朗普和普京見面的地點，美國阿拉斯加！
（二）
重大事件到來前，普京向友好國家通報情況，顯然也是一種未雨綢繆。
5個電話中，外界最關注的，毫無疑問有兩個，一個打給的是印度，一個打給的是中國。
看克里姆林宮的通報，介紹與莫迪的電話，第一句話就是：考慮到俄印特殊戰略夥伴關係，普京向莫迪分享了8月6日與美國特使維特科夫會談的主要結果。
請注意：俄印關係很特殊。
印度總統莫迪在社交媒體分享與俄羅斯總統普京通話的情況：
社交達人的莫迪，也很快發文表示：我與我的朋友普京總統進行了非常愉快且詳盡的對話。我感謝他分享烏克蘭問題的最新進展。我們還回顧了雙邊議程的進展，並重申了進一步深化印俄特殊戰略夥伴關係的承諾。我期待着今年晚些時候在印度接待普京總統。
按照媒體的披露，普京8月底，很可能就是去中國之前，將訪問印度。
中俄領導人的通話，新華社的稿件不長，但信息量更大。
其中，有「應約」兩字，如果我沒理解錯的話，普京主動打來了這個電話。
關於普京的表態，新華社的報道，是這樣一段話：
普京介紹了俄方對烏克蘭危機當前形勢的看法和俄美最近接觸溝通的情況，表示俄方高度讚賞中方為政治解決危機發揮的建設性作用。俄中全面戰略協作夥伴關係任何形勢下都不會改變，俄方願繼續同中方保持密切溝通。
中國領導人的表態，則是這樣一段話：
（中國領導人）闡述了中方原則立場，指出複雜問題沒有簡單的解決辦法。無論形勢如何變化，中方都將堅持一貫立場，堅持勸和促談。中方樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。
什麼意思？
意思也是很明確的。
1，普京向中方通報俄美接觸情況，以及俄羅斯的立場。
2，中國勸和促談的建設性作用，俄羅斯高度讚賞。
3，這一句很關鍵，普京承諾，俄中關係任何形勢下都不會改變，俄願與中方保持密切溝通。
4，中方提醒普京，複雜問題沒有簡單的解決辦法。這句很有深意的。
5，中國也承諾，無論形勢如何變化，中方都會堅持勸和促談。
6，這一句也很關鍵，中方樂見俄美改善關係，推動烏克蘭危機解決。
俄羅斯有通報，中方有提醒。
俄羅斯還有承諾，俄中關係任何形勢下都不會改變；中方也很有格局，樂見俄美改善彼此關係。
（三）
俄烏衝突會怎樣結束？
按照西方媒體的透露，不排除俄烏就地停火。
但一些具體條件，與此前披露的美國「最終」和平方案類似，大致如下：
1，美國「依法」承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制；
2，美國 「事實上承認」俄羅斯佔領幾乎整個盧甘斯克（Luhansk），以及頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）的部分地區；
3，美國認定烏克蘭不會加入北約（但暗示烏克蘭可能成為歐盟一部分）；
4，美國解除自2014年以來對俄羅斯實施的制裁;
5，美國加強與烏克蘭經濟合作，特別是在能源和工業領域；
6，烏克蘭將得到「強而有力的安全保障」；
7，俄軍佔領的哈爾科夫地區（Kharkiv）的一小部分，將歸還給烏克蘭；
8，流經烏克蘭南部部分地區前線的第聶伯河將暢通無阻；
9，烏克蘭得到重建的補償和援助；
10，扎波羅熱核電站將被視為烏克蘭領土，但由美國運營，並為烏克蘭和俄羅斯兩國供電。
肯定細節會有變化。
但按照一些朋友的話說，三年的戰火，最後結果就是：土地屬於俄羅斯，資源屬於美國，債務屬於歐盟，榮耀屬於烏克蘭！
烏克蘭真有榮耀嗎？
有的，不過是千千萬萬破碎的家庭，是大片大片淪為廢墟的國土。
但總算能有和平，能讓更多人避免死去，也算是一件好事吧。
從這個角度看，特朗普各種的最後通牒，不過都是極限施壓的手段。
他威脅8月8日到期後，要對俄羅斯實施嚴厲制裁。但8月8日過了，隨着他很快與普京見面，最後通牒也就不了了之。
倒是歐洲人大吃一驚，有歐盟官員表態：「儘管口頭上氣勢洶洶，但特朗普迄今並未對普京施加哪怕一丁點壓力。完全沒有。」
特朗普和普京，你們莫不是在唱雙簧吧？
還有，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）怎麼看？
有意思的一個細節。美國媒體此前引述白宮消息稱，特朗普和普京會面的前提，是普京同意和澤連斯基會面。但後腳特朗普親自闢謠：「不，他（不必）會面。」
（四）
毫無疑問，接下來的普京和特朗普阿拉斯加會面，將是一次重大的利益交換，關係到美俄關係重塑，也影響到世界格局變化。
歐洲和烏克蘭，卻根本上不了桌，只能遠遠看着。
但普京很鄭重，關鍵時刻，親自向友好國家通報情況，在為接下來的重大變局做準備。
中俄領導人的電話，看新華社報道，一些話還是很有深意的，大家可以仔細體會一下。
如此，印度可能也大舒一口氣，雖然遭受美國的各種羞辱，但美俄能達成協議，那25%的買俄石油關稅，特朗普你就可以取消了吧！
如此，特朗普還可以向全世界吹噓，你看我又搞定了俄烏衝突，諾貝爾和平獎再不給我，挪威議會的屋頂估計都要被掀翻了。
當然，正如中國領導人所提醒的，「複雜問題沒有簡單的解決辦法」，這中間，還至少有三個懸念。
1，俄烏和平協議，到底怎麼分割土地和利益？
2，歐洲和烏克蘭肯定有意見，特朗普你壓不壓得住？
3，美俄關係的變化，將怎樣重塑世界格局？
只是烏克蘭的結局，多少有些可憐。
這個世界，還有多少國家，樂顛顛成為某大國的棋子，最終又肯定會成為棄子。
當然，如果只是追求新聞效果，治標不治本，那就是屎殼郎表面光。地火在地下運行，奔突；熔岩一旦噴出，將燒盡一切野草，以及喬木……
我們就騎驢看唱本——走着瞧吧。
本文獲微信公眾號《牛彈琴》授權轉載