美俄峰會前夕　WSJ：普京提出烏克蘭需放棄頓巴斯地區換停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月8日宣布，將於15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。《華爾街日報》同日撰文指，普京日前會見中東特使威特科夫（Steve Witkoff）時，提出一項有關烏克蘭停火的全面建議，要求基輔政府做出重大領土讓步，並推動國際社會承認其主權主張，以換取停戰。



據報道，歐洲官員對普京的提議表示嚴重的保留。該提案要求烏克蘭放棄烏克蘭東部地區，即頓巴斯地區（Donbass），而俄羅斯除了停止戰鬥外無需做出太多承諾。普京6日（週三）向美國中東特使威特科夫轉達了這項提議。此消息一出，引發不少外交行動，以進一步澄清該提議的細節。

在聽取特朗普和威特科夫的一系列簡報後，歐洲和烏克蘭官員表示，他們擔心普京只是在利用這項提議作為一種策略，以便在繼續戰爭的同時避免承受美國實施新的制裁和關稅。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）會見美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff，右）。（Reuters）

報道指，特朗普6日表示，普京的提議並非突破性發展，但足以促成雙方最快下週舉行峰會。該提議可能代表俄羅斯不再要求完全控制頓巴斯以外的整個前線地區。

據了解通話情況的官員透露，普京告訴威特科夫，如果基輔同意，從烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）地區全面撤軍，他將同意全面停火。屆時，俄羅斯將控制頓涅茨克和盧甘斯克地區（Luhansk），以及克里米亞半島（Crimea）。克里米亞半島是俄羅斯於2014年佔領的領土，並希望國際社會承認其擁有主權。

據報道，俄羅斯目前佔領頓涅茨克和盧甘斯克的大部份地區，惟烏克蘭軍隊仍控制大片領土，包括目前已成為其防禦堡壘的關鍵城市。

2025年5月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

據兩位歐洲官員指，威特科夫在8日（週五）的一次通話中告訴他們，俄羅斯的提議分為兩個階段。第一階段，烏克蘭將從頓涅茨克撤軍，戰線將凍結。其後是第二階段，普京和特朗普將就最終和平計劃先達成共識，然後再與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）就和平計劃進行談判。