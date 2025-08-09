美俄領袖8.15阿拉斯加會面　普京相隔十年再踏足美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月8日宣布在下周五（15日）於阿拉斯加州與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，討論結束俄烏戰爭。今次是普京相隔10年再次踏足美國，而特朗普則強調，自己不是為了爭取諾貝爾和平獎而斡旋俄烏問題。



美媒報道，普京對上一次踏足美國是在2015年9月，當時他到紐約出席聯合國大會期間與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）會面，當時亦是普京第七次以俄羅斯領袖身份訪美。而今次亦是自2021年以來，美俄領袖首次會面，亦是特朗普再次上台後首次晤普京。

特朗普曾在第一個任期時到芬蘭與普京會晤。（Reuters）

俄烏戰爭爆發後，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）在2023年3月以俄羅斯涉嫌虜走烏克蘭兒童而向普京發出拘捕令，不過美俄兩國本身並非成員國，因此他今次踏足美國將不受有關拘捕令影響。

特朗普曾揚言上台後短時間內結束俄烏戰爭，亦積極在泰柬、印巴等衝突斡旋，因此獲柬埔寨、阿塞拜疆及亞美尼亞提名他角逐諾貝爾和平獎。特朗普8日稱，假如獲獎將是榮幸，但重申自己不是為了和平獎而調解各地紛爭，而是希望拯救生命。