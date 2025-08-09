美俄元首8.15會晤　澤連斯基傳出席：拒交烏克蘭土地給佔領者

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月8日宣布，15日將在阿拉斯加州與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，討論結束俄烏戰爭。美媒8日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能參與會晤。澤連斯基9日在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，烏克蘭人不會將自己的土地交給佔領者。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述一位白宮高級官員表示，下周五的美俄元首峰會計劃仍不確定，但澤連斯基仍有可能以某種方式參與其中。

2017年11月11日，越南峴港，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在出席亞太經合組織（APEC）峰會期間交談。（Reuters）

據報道，白宮本週較早時間表示，特朗普願意與普京和澤連斯基會面，但特朗普周五暗示，他可能會先與普京會面，並告訴記者他計劃「先從俄羅斯開始」。特朗普也稱他相信「我們有機會」組織和烏、俄領導人的三邊會晤。

▼澤連斯基：不會將土地交給佔領者

澤連斯基周六強調是俄方挑起戰爭，並無視所有最後期限：「烏克蘭領土問題的答案早已寫進烏克蘭憲法，沒有人能夠違背。烏克蘭人不會將自己的土地交給佔領者。」

他補充道，烏克蘭已準備好接受能夠帶來和平的真正決定。任何不考慮基輔的解決方案，都將是違反和平的解決方案。