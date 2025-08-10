亞美尼亞阿塞拜疆和平協議提「美國走廊」 伊朗誓言封鎖通道
阿塞拜疆和亞美尼亞領導人在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋下，於8月8日在白宮出席儀式，簽署聯合和平宣言，結束兩國三十多年的衝突。由美方支持的和平協議中，包含在高加索地區（Caucasus）規劃一條「美國走廊」，命名為「特朗普國際和平與繁榮路線」（TRIPP），該走廊將通過亞美尼亞將土耳其與阿塞拜疆連接起來。對此，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問維拉亞蒂（Ali-Akbar Velayati）8月9日表示，無論俄羅斯是否協助，伊朗都將封鎖該走廊。
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，特朗普認為高加索地區是美方可以租用99年的地產，維拉亞蒂則表示，「這條通道不會成為特朗普僱傭兵的門戶，它將成為他們的墳墓。」
維拉亞蒂亦稱，高加索是世界上最敏感的地區之一，而美國的和平計劃是旨在破壞亞美尼亞領土完整的「政治背叛」，將導致亞美尼亞分裂。
協議包含的「美國走廊」是一條備受爭議的運輸走廊路線，經亞美尼亞將阿塞拜疆大陸與後者飛地納希切萬省（province of Nakhchivan）連接起來，這條42公里長的路線在阿塞拜疆被稱為「贊格祖爾走廊」（Zangezur corridor），在亞美尼亞被稱為「休尼克路」（Syunik road）。
據美媒引述官員透露，計劃將賦予美國開發該走廊的租賃權。預計「美國走廊」最終將包括鐵路線、油氣管道以及光纖線路，以實現貨物和人員的流通。
