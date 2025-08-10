新一輪關稅價格衝擊將來臨　專家：趁早購買汽車、服裝等產品

美國此前4月就已對多國進行「對等關稅」徵收，眾多貿易夥伴8月起又將面對更高關稅率。耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab at Yale）數據顯示，目前美國整體平均關稅稅率高達17%，是自1935年大蕭條以來最高水平。專家建議，消費者或需要趁早購買部分將漲價商品，如家電、服裝、科技產品、日用品等。



美國全國廣播公司（NBC）報道，威得恩大學（Widener University）消費心理學教授斯坦曼（Ross Steinman）表示，雖然目前尚不清楚關稅的具體影響，但可以肯定的：幾乎所有消費者將買的東西都會漲價。但他表示，這並不意味着消費者應該恐慌性搶購，而稱現在是購買心願清單上東西的最佳時機。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日表示，他可能會宣佈對中國進一步徵收額外關稅。(Reuters)

購物應用程式Smarty的CEO兼省錢專家Vipin Porwal表示，應關注海外生產的高價商品，例如科技產品、家電、家具、汽車，以及服裝、鞋子、食品雜貨、清潔用品等家庭必需品。

圖為2025年4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

NBC指，關稅只適用於進口商品，因此目前美國倉庫中的產品價格不會飆升。但庫存耗盡只是時間問題，企業必須進口更多商品，而這些進口商品將受到新的關稅率影響。而即使產品在美國製造，關稅也會導致企業面臨更高的生產成本。因為企業通常會從國外進口布料、電池、微晶片等原材料，因此導致美國製造的商品價格也會上漲。