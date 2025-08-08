特朗普關稅戰眼花繚亂　世界命運齒輪開始轉動？

最近幾天，一切真讓人眼花繚亂。

前幾天，特朗普還對俄羅斯各種攻擊謾罵，當梅德韋傑夫嘲諷幾句後，勃然大怒的特朗普，更宣佈要立刻派兩艘核潛艇；但幾天後，大家都看到了，特朗普要和普京見面了，就在下周，都等不及到9月3日了。

還有，前幾天，美國和印度還是交心好朋友，至少在印度看來，美國對印度肯定很客氣，因為美國需要印度；哪知道，幾天後，因為印度購買俄羅斯石油，美國對印度關稅加到了50%，全世界最高，印度人都看懵了，這就是莫迪的好朋友？

還有，美國和巴西，西半球兩個最大經濟體，之前關係總體都還不錯，美國對巴西還有大額順差；但特朗普以巴西「迫害」前總統博爾索納羅為由，對巴西關稅加到50%，氣得巴西總統盧拉憤怒吶喊：「世界已經變了，我們不需要皇帝。」

當記者問及特朗普的關稅威脅時，巴西總統盧拉堅定地表示：「世界已經變了。我們不需要一個皇帝。」(Reuters)

命運的齒輪開始轉動。

我們看到，美國宣佈對印關稅後，普京在克里姆林宮高調會見了印度國家安全顧問多瓦爾，多瓦爾表態，「我們兩國關係很特殊」；克里姆林宮更透露，普京將很快訪問印度，印度肯定繼續買俄羅斯石油。

看了一下時間，普京訪印的時間，不排除在普京和特朗普會面後，上合組織天津峰會前。

莫迪也有大動作。面對國內的支持者，沉默多天的他慷慨激昂表態：「農民的利益是我們的首要任務。印度絕不會在農民、漁民和奶農的利益上妥協。我個人知道我將不得不為此付出沉重的代價，但我已經做好了準備。」

準備什麼？

至少我們看到，莫迪將在印度接待普京，而且，莫迪將很快訪問中國，參加上合組織天津峰會。這無疑是一次歷史性的訪問。算起來，這也是中印關係風風雨雨之後，莫迪7年來第一次訪華。

還有，巴西和印度越走越近。

圖為2024年11月18日，二十國集團（G20）領導人峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）、印度總理莫迪（Narendra Modi）與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）寒暄。（Reuters）

快人快語的盧拉，8月7日一個電話就打給莫迪。盧拉說：巴西和印度是迄今為止受美國關稅影響最嚴重的兩個國家，「我們重申了捍衛多邊主義的重要性以及應對當前形勢挑戰的必要性，並探討了兩國進一步融合的可能性。」

莫迪也表態：和盧拉交談很愉快，印度和巴西將深化戰略伙伴關係，「全球南方國家之間，建立牢固的、以人為本的關係，將惠及所有人」。

也在7日，普京也給南非總統拉馬福薩通了電話，討論雙方共同關心的問題。拉馬福薩也很憋屈。幾個月前在白宮，他遭到了特朗普的「突然伏擊」。還有，前一天，他剛跟特朗普通完電話；第二天，美國就宣佈對等關稅，對南非徵稅30%沒商量。

這個世界，變動夠大吧。

我看到，對於特朗普和普京突然宣佈會晤，而且是馬上會晤，很多歐洲人大吃一驚。有歐盟官員表態：「儘管口頭上氣勢洶洶，但特朗普迄今並未對普京施加哪怕一丁點壓力。完全沒有。」

2025年6月14日，美國紐約，圖為一名示威者手舉印有經過編輯的特朗普與普京的圖片，走上街頭反對特朗普政府施政。（Reuters）

特朗普和普京，你們莫不是在演雙簧吧？還有，前腳《紐約時報》報道，特朗普與普京的會晤，前提是普京同意和澤連斯基會面。後腳《紐約時報》就被狠狠打臉，特朗普斬釘截鐵表態：「不，他（不必）會面。」

《紐約時報》，到底是你的消息源出了問題，還是特朗普故意在耍你？

哦，《紐約時報》你也不孤單。就在8月7日，特朗普更把矛頭瞄準了《華爾街日報》，其中有一句話他說：《華爾街日報》編委會總是對特朗普持負面態度，原因在於他們是以中國為中心，或者至少是全球主義者，他們寧願看到中國和世界「贏，寶貝，贏」……

說得《華爾街日報》「身在紐約，心向北京」似的。哦，別忘了，因為《華爾街日報》堅持報道特朗普和愛潑斯坦的特殊關係，被特朗普痛批一派胡言，索賠100億美元。我承認，《華爾街日報》有些報道確實很專業，但對中國的抹黑妖魔化也不少，你們以中國為中心，希望中國贏，就這個覺悟？

事情還有很多，按照特朗普出台或即將出台的政策，美國將對進口半導體的關稅，一把加徵到100%。反正，菲律賓就急了，這個稅一加，菲律賓經濟就毀了。要知道，去年菲半導體和電子產品出口達到390.9億美元，佔菲律賓總出口額的53.4%。

2025年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮迎接菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）。（Reuters）

還有，美國對進口藥品的繩索也在收緊，按照特朗普的說法，很快會徵收「小額關稅」，一年到一年半時間內提高稅率到150%，之後升至250%。這對印度藥品行業將是毀滅性打擊。

還有，特朗普宣佈，日本承諾的5500億美元投資、歐盟承諾的6000億美元投資，其實就是送給美國的錢，美國可以隨心所欲支配。我看到，日本人和歐洲人都懵了，投資美國，原來真是肉包子打狗啊…… 最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，特朗普的攻擊重點。

我們也不用迴避，特朗普攻擊全世界，但重點針對的幾個國家，都有一個共同身份：金磚國家。作為一個非常美國總統，他不僅關稅大棒揮舞，而且各種極盡侮辱，比如貶斥俄羅斯和印度是「死亡經濟」，在白宮以莫須有的指控「伏擊」拉馬福薩。

這樣做，是會拆散金磚，還是讓金磚國家、讓整個南方以及整個世界更團結？畢竟，全世界苦美國久矣。畢竟，全世界也都清楚，「今日割五城，明日割十城」，最後結果，是美國的胃口越來越大……

金磚五國領袖2023年8月23日在南非舉行的峰會上合照，左起為巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫羅夫（Reuters）

第二，關稅成美國萬能手段。

看不慣印度買俄羅斯石油，再加稅25%；看不慣南非所謂剝奪白人土地，關稅30%；看不慣密友博爾索納羅「受迫害」，對巴西征稅50%。

什麼干涉其他國家內政？什麼違背世界經濟學規律？

在特朗普眼裏，關稅就是萬能的手段，如果還不能，那就再多加一倍的關稅。這個世界，關稅沙皇，非特朗普莫屬。但美國這樣一搞，全球化無疑壽終正寢，自由貿易正走向墳墓，連帶的，還有美國的偽善面具——真沒必要再裝了。

莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台。(Reuters)

第三，好戲肯定在後頭。

這個世界，我們唯一可以確定的，就是特朗普的不確定性。

經常性180度大轉彎，前一天可以將人罵得狗血噴頭，後一天卻會笑得花枝亂顫，全世界看得目瞪口呆，當然，特朗普肯定宣佈贏。算起來，特朗普執政整整200天了，白宮貼出的宣傳畫，就是特朗普一直贏。必須贏，而且贏麻了。

當然，我們也不用迴避，面對美國的極限施壓，各國都有自己的算盤，歐洲還想禍水東引，日本獻上投名狀，俄羅斯各種博弈，印度多少還有幻想……

好戲肯定還在後頭。其中，「莫迪贏學」槓上「特朗普贏學」，就挺有意思的，到底誰會贏？雙贏？劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」

