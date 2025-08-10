韓國低生育率影響軍隊規模　國防部：六年縮水20%僅45萬人服役

報告稱，韓國軍隊規模在過去六年中縮減20%，目前僅剩45萬人，主要由於達到義務兵役年齡的男性人口急劇下降。



路透社報道，韓國國防部在周日發布的報告中指出，可供服兵役的男性人數急劇下降也導致軍官數量不足，如果這種情況持續下去，可能會給軍事行動帶來困難。

21世紀初，韓國約有69萬士兵，但近年來軍隊規模一直穩步下降。2010年代後期，下降速度加快，2019年現役士兵和軍官人數約為56.3萬人。

據朝鮮國防部2022年的最新估計，朝鮮現役軍人人數約為120萬人。

根據韓國政府的數據，2019年至今，20歲男性人口減少了30%，降至23萬人。大多數韓國男性在20歲通過體檢後入伍服兵役，目前服役期為18個月。

韓國統計局2024年2月28日公布數據顯示，韓國2023年生育率跌至0.72，打破歷史新低。圖為首爾一位母親帶著她的孩子參加懷孕和孕產展覽。(Getty/file)

韓國今年的國防預算將超過61萬億韓圜（約3469億港元）。儘管如此，韓國國防部指，軍隊人數仍比維持國防戰備所需的人數少5萬人。其中約2.1萬人屬於士官。

韓國是世界上老齡化速度最快的社會之一，2024年生育率僅為0.75，居世界最低。

根據政府預測，韓國人口在2020年達到5180萬的峰值，預計到2072年將減少至3620萬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

