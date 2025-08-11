安理會緊急會議談加沙局勢　中方：須堅決反對以色列企圖佔領加沙

聯合國安理會8月10日召開緊急會議，討論加沙局勢。中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言，強調必須堅決反對以色列佔領加沙的企圖。另外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 通話，討論多國譴責的以色列揚言「接管加沙城」的計劃。



圖為2025年8月10日，以色列安全內閣批准「接管加沙城」的計劃後，聯合國安理會就此召開緊急會議。（Reuters）

傅聰表示，加沙戰事延宕22個月，已經造成6.1萬多名加沙民眾死亡和前所未有的人道災難。國際社會反複呼籲加沙停火止戰，但局勢正持續向更加危險的方向發展。面對當前緊迫局勢，國際社會，包括安理會必須在更大的災難發生前，採取一切必要行動。

傅聰指出，第一，必須堅決反對佔領加沙的企圖；第二，必須放棄武力至上的迷思；第三，必須緩解加沙人道災難。第四，必須重振「兩國方案」前景。

傅聰說，中方將繼續同國際社會共同努力，推動平息加沙戰火、緩解人道災難、落實「兩國方案」，最終實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。

圖為2025年8月10日，聯合國安理會就加沙局勢召開緊急會議期間，民眾在美國駐聯合國代表團外示威。（Reuters）

聯合國主管歐亞和美洲事務助理秘書長Miroslav Jenča在會上也稱，巴勒斯坦人民正面臨「更大的危險」，批評以色列於7日批準的「新五點計劃」是令衝突進一步升級，直指世界已經目睹了一場難以想像的人道主義災難，呼籲「立即全面停火」並釋放所有人質。