Intel CEO遭特朗普點名要求辭職　美媒：陳立武8.11赴白宮

英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）日前遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）點名要求立即辭職後，《華爾街日報》8月10日引述知情人士報道，陳立武將於11日前往白宮。



報道提到，陳立武預計在白宮與特朗普會面，除了為自己個人及專業背景解畫外，亦可能提出Intel如何與華府合作的方式。

消息指陳立武希望透過展示對美國的承諾，以及保證將Intel的生產能力作為國家安全考量，冀爭取特朗普的認可。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

特朗普上週稱陳立武與中國企業的關係，認為對方存在高度利益衝突問題（highly conflicted），因此必須立即辭職，而路透社4月曾報道，陳立武本人或透過其創立、經營的風險基金，投資過逾600間中國公司，又指他在2012年3月至2024年12月期間，向數以百計中國先進製造和晶片公司投資至少2億美元。

陳立武強調，認同特朗普致力推動美國國家及經濟安全。Intel日前亦重申致力增進美國國家與經濟安全，將繼續在半導體研發和製造領域對美國投資數十億美元，期待與特朗普政府加強合作。