遊客無得看！傳特朗普把奧巴馬、布殊父子肖像移至不顯眼樓梯間

美媒周日（10日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）把包括奧巴馬（Barack Obama）、老布殊（George H.W. Bush）和小布殊（George W. Bush）在內的前總統肖像畫，從白宮入口顯眼位置轉移至隱蔽的樓梯間。



報道引述消息指，特朗普指示工作人員將奧巴馬的肖像畫移至樓梯最高位置、頂部角落，知情人士透露，這個區域只有少數白宮和行政官邸職員、美國特勤局特工和第一家庭成員能進入，遊客現在完全看不到這幅肖像。

2019年12日，奧巴馬在奧斯陸獲頒諾貝爾和平獎。（Wikimedia Commons）

這間傳媒稱，布殊父子的肖像畫也被轉移到樓梯區域，如此一來，每天數千名參觀白宮的遊客便無法看到這些肖像。美國前總統拜登的肖像畫則尚未完成。

2003年8月6日，美國時任總統小布殊（中）在德州牧場會見時任國務卿鮑威爾（右）和時任副國務卿阿米蒂奇（左）。（Getty/The White House）

報道引述多名消息人士指，與白宮美學設計相關的事務，無論大小，特朗普都幾乎親自過問。

根據白宮的禮儀和慣例，美國最近幾任前總統的肖像畫應被置於最顯眼的位置，即行政官邸的入口處，以便參加正式活動的賓客和參觀遊客都能看到。美媒指，特朗普此番改動，突顯他與奧巴馬多年來的緊張關係。

近幾個月來，特朗普與奧巴馬之間的緊張關係不斷升級。特朗普近期指控奧巴馬及其政府成員在2016年大選中犯有叛國罪，這促使奧巴馬罕見發聲回應，其辦公室稱這些指控 「令人憤慨且離奇古怪」，是「轉移注意力的拙劣嘗試」。

2025年8月8日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮門口歡迎外國領導人來訪。（Reuters）

特朗普與布殊家族之間的緊張關係也由來已久。2018年去世的老布殊在一本傳記中稱特朗普為「誇誇其談的人」，並在2016年大選中投票支持希拉里。特朗普曾抨擊小布殊是「失敗且乏味」 的總統，而小布殊與其夫人雖出席2025年特朗普的就職典禮，卻未參加典禮後的午宴。

這並非首次特朗普轉移前總統肖像。在第一任期內，特朗普就曾將克林頓和小布殊的肖像畫從中央大廳移走，轉而懸掛共和黨已故總統麥金利（William Mckinley）和前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）的肖像畫。