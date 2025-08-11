俄烏戰爭｜3遊客烏克蘭海灘戲水　慘遭水雷炸死　現場如世界末日

俄烏戰爭持續至今尚未終結，戰火造成的影響也波及不少烏克蘭人民。



戰爭爆發前原本是度假勝地的敖德薩（Odesa）近日傳出有泳客在海灘戲水時，被水中的水雷炸死，案發當下現場一片狼藉，被當地媒體形容宛若「世界末日」。

烏克蘭度假勝地的敖德薩（Odesa）近日傳出有泳客在海灘戲水時被水中的水雷炸死。（X@victoriaslog）

英國廣播公司（BBC）報道，黑海長期以來一直是烏克蘭的熱門度假勝地，但自俄羅斯全面入侵以來，許多海灘都被認為不安全，當局敦促民眾不要在被劃為禁區的海灘或水域游泳，不過10日仍傳出敖德薩的札托卡（Zatoka）有泳客被水中的水雷炸死的悲劇發生。

根據烏克蘭媒體報道，3名死者為2男1女，他們在札托卡附近禁止戲水的海灘上被水雷炸死，據稱案發地點距離岸邊僅50米，2枚水雷在水中幾乎同時引爆、現場宛如「世界末日」。

針對這宗事件，敖德薩州長基佩爾（Oleh Kiper）表示：

這再次證明在未經檢查的水域游泳是致命的危險。

當地警方也表示目前尚未確認3名死者的詳細身份，並警告遊客：

不要忽視安全措施。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】