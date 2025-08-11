日本高校棒球爆欺凌醜聞　廣島廣陵被揭學長圍毆後輩　校方終退賽

日本體壇重頭戲夏季全國高校棒球賽傳出醜聞，其中一間參賽高中、廣島縣的廣陵高中被揭發多名學長欺凌低年級隊員，事件曝光後引起極大爭議。即使球隊一度堅持繼續作賽，但最終宣布中途退出。



英國《衛報》及日本放送協會（NHK）等傳媒8月10日報道，事發於今年1月，一名高中1年級隊員在宿舍吃杯麵，但被指違反宿舍規定，結果遭4名2年級學長拳摑及毆打胸部。

網上流傳事主父母披露兒子遭欺凌經過：

日媒提到，事主獲該施襲者致歉後轉校，校方亦向日本高校棒球聯盟報告事件。聯盟3月向校方提出嚴重警告，涉事隊員則停賽一個月，但稱未符合公開標準而沒有對外公布事件。

圖為廣陵高校隊員8月5日在甲子園出席全國高校棒球賽的開幕禮。（讀賣新聞 截圖）

而在8月初賽事於甲子園上演前，社交平台有多條帖文披露事件，惹來當地公眾關注。學校除了接獲炸彈恐嚇，學生出入學校時亦遭追趕。校方6日承認有關事件，但力拒外界退賽聲音，堅持出戰首輪比賽。有網上流傳的片段顯示，當天落敗的北海道代表旭川志峯高校部分隊員賽後拒絕與廣陵隊員握手。

廣陵原定在14日進行第二輪賽事，但校長堀正和10日宣布經過理事會會議後，決定退出賽事，稱此舉是為了保護學生，同時承諾會盡快改革校方的教育方式。