安理會就以色列擬接管加沙城緊急開會　除美國外全部成員譴責

針對以色列安全內閣批准以軍接管加沙城計劃，聯合國安理會8月10日召開緊急會議。此次會議由英國、法國、丹麥、希臘、斯洛文尼亞提請召開，得到了除美國以外所有安理會成員的支持。



以色列在加沙地帶22個月的軍事行動已造成6萬多人死亡，近期該地帶的饑荒狀況讓以色列面臨的國際譴責日益增長。綜合卡塔爾半島電視台、英國廣播公司（BBC）等外媒10日報道，中國、俄羅斯、英國和法國當天在會議上罕見步調一致地強烈譴責以色列佔領加沙的企圖，五個常任理事國中獨余美國仍繼續為以色列「站台」。

據悉，以色列安全內閣8日批准了總理內塔尼亞胡提出的「以色列國防軍準備控制加沙城」的計劃。一位匿名以色列官員對美媒透露，該計劃涉及「在今年10月7日之前將所有巴勒斯坦平民從加沙城強制遷移到中央難民營和其他地區」。

安理會成員紛紛對這一計劃表示譴責。中國常駐聯合國代表傅聰強調，必須堅決反對以色列佔領加沙的企圖。他說，「加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部份，任何改變加沙人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵制」。

傅聰敦促以政府立即停止加劇緊張局勢升級的行為，停止對加沙的軍事行動。對當事方有重要影響力的國家應秉持公正負責任態度，採取切實行動推動停火。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波良斯基也稱這一決定是「對國際法的公然踐踏」，無視國際社會的呼籲。波良斯基還批評以色列外長薩爾虛偽，指責他上周在出席安理會會議時早已知曉內閣相關決定，卻還在對人質問題表達擔憂。

英國常駐聯合國副代表卡里烏基表示，此舉是「錯誤的」，擴大軍事行動無法結束衝突，也不能促成人質獲釋，只會加劇巴勒斯坦人民的苦難和流血，並敦促以色列解除對加沙人道援助的限制。

圖為2025年8月10日，聯合國安理會就加沙局勢召開緊急會議期間，民眾在美國駐聯合國代表團外示威。（Reuters）

法國常駐聯合國副代表達爾馬迪卡里呼籲以方撤回決定，重申法國「堅決反對任何佔領、吞併或定居加沙的計劃」，並指出以方的決定「不會給以色列及其公民帶來安全」。

與這形成鮮明對比的是，美國代理常駐聯合國代表多蘿西·謝伊在會上為以色列辯護，稱其有「自衛權」，並將地區問題歸咎於哈馬斯「不接受停火」。她還反過來批評安理會其他成員借會議向以色列施壓並指責其「犯有種族滅絕罪」，謝伊稱這些指控是「明顯錯誤的」。

半島電視台報道稱，美國是聯合國安理會擁有否決權的常任理事國，迄今一直保護其盟友以色列免受聯合國任何實際譴責措施的影響。美國副總統萬斯此前在美媒採訪中表示，美國既不贊同也不拒絕以色列接管加沙城和整個加沙地帶的決定，因為「顯然，有很多缺點和優點」。

聯合國助理秘書長延恰10日在會議上警告稱，若以色列計劃落實，約80萬加沙城居民可能會再次在10月7日前被迫流離失所，這將引發「另一場災難」，造成更多強迫遷徙、殺戮與破壞。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員里亞德·曼蘇爾向安理會表示，以色列的目的是「通過強迫轉移和屠殺來摧毀巴勒斯坦人民，吞併我們的土地」，「能迫使以色列改變路線的方式是，用我們的能力將正當的譴責轉化為正義的行動」。

英國、法國與另外三個來自歐洲的安理會非常任理事國丹麥、希臘、斯洛文尼亞發表聯合聲明，要求以色列「緊急撤銷」這一「違反國際法」的決定。西班牙、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬耳他、挪威、葡萄牙和斯洛文尼亞外長也指出，佔領加沙城的計劃將嚴重阻礙「兩國方案」，而這一方案是「實現全面、公正和持久和平的唯一途徑」。

就連以色列的另一個堅定盟友德國也表示，無法積極支持以色列擴大在加沙的軍事行動和驅逐巴勒斯坦人的計劃。

圖為2025年8月10日，以色列安全內閣批准「接管加沙城」的計劃後，聯合國安理會就此召開緊急會議，中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言。（Reuters）

「這些人該去哪裏？」德國總理默茨在接受德國公共廣播聯盟（ARD）採訪時表示，「我們不能那樣做，我們不會那樣做，我也不會那樣做」，明確表示不會支持以色列的計劃。

對於內塔尼亞胡的計劃，以色列國內也存在反對聲。反對黨「擁有未來」黨領導人、前總理亞伊爾·拉皮德認為接管加沙城的決定是一場「將導致更多災難的災難」，該計劃實施意味着「人質將死，士兵將死，經濟將崩潰，我們的國際地位將崩潰」。

以色列第12頻道電視台也表示，內塔尼亞胡的加沙計劃將在幾個月內耗資數十億美元，使以色列的赤字增加2%，並導致醫療保健、教育和福利等領域預算的廣泛削減。

儘管國內外反對聲浪高漲，內塔尼亞胡依舊態度強硬，稱將盡快完成對加沙城和加沙地帶南部馬瓦西地區的軍事行動，「結束戰爭、徹底打敗哈馬斯」。他聲稱「這是結束戰爭的最好方式，也是迅速結束戰爭的最好方式」。

而對於外界對其決定日益增多的批評聲，內塔尼亞胡回應稱，以色列已準備好單獨戰鬥，「無論有沒有其他人的支持，我們都會贏得戰爭」。

內塔尼亞胡還聲稱，將為撤離到所謂「安全區」的巴勒斯坦平民提供充足物資。但半島電視台指出，以美支持下建立的「加沙人道主義基金會」援助點，曾多次發生守衛向尋求食物的人群開火、造成數十人死亡的事件。

圖為2025年8月10日，以色列安全內閣批准「接管加沙城」的計劃後，聯合國安理會就此召開緊急會議。（Reuters）

哈馬斯則批評以色列所謂「解放」加沙的說法，不過是在試圖歪曲佔領的現實，「不會掩蓋超過22個月的滅絕、殺戮和系統性破壞罪行」。哈馬斯補充說，在以色列殺害了6.14萬名巴勒斯坦人後，這是一次開拓罪責的企圖。

半島電視台稱，幾個月來，以色列僅允許些微援助物資進入加沙，過去兩周僅有1210輛卡車進入加沙，不足最低需求的14%。而內塔尼亞胡只承認加沙存在「匱乏」問題，但否認存在「飢餓」。

國際救助兒童會中東、北非和東歐主任艾哈邁德·阿爾亨達維（Ahmad Alhendawi）表示，他們團隊發現加沙地帶兒童營養不良病例呈「指數級」增長，其影響可能「跨越幾代人」。

他說：「這不是一個事件，這並不是沒有兩三頓飯，這是數月（剝奪）的積累。我們可以幫助加沙兒童減輕痛苦，但如果以色列政府繼續施加所有限制，我們無法做到這一點。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

