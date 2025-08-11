澳洲總理：將在9月聯合國正式承認巴勒斯坦國

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）8月11日宣布，澳洲將於9月聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國，他亦表示，哈馬斯（Hamas）不會被澳方承認包含在巴勒斯坦國內。



《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報道，總理阿爾巴尼斯表示，澳洲之所以願意承認巴勒斯坦國，部分原因在於坎培拉方面已從負責管理約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦民族權力機構獲得承諾。

圖為2025年8月11日，澳洲總理阿爾巴尼斯與外長黃英賢會見傳媒，宣布在9月的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。（Reuters）

阿爾巴尼斯說，「我國政府已經明確表示，哈馬斯恐怖分子絕不會在未來巴勒斯坦國中扮演任何角色。」

他指今次是為巴勒斯坦民眾帶來自決的機會，並形容加沙的情況已超出世界最壞的憂慮，認為以色列的行為持續違反國際法。外長黃英賢（Penny Wong）則提到，坎培拉方面已事先向美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）知會有關決定。

阿爾巴尼斯稱曾與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，向對方表明加沙問題不是透過軍事方式解決，而是需要以政治方式處理。

圖為2025年7月30日，加拿大總理卡尼在渥太華宣布將有條件承認巴勒斯坦國。（Reuters）

除澳洲外，法國和加拿大上個月表示，他們計劃承認巴勒斯坦國。而英國則表示，除非以色列解決巴勒斯坦領土的人道危機並達成停火協議，否則英國亦會採取類似措施。新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）11日稱，可能在聯合國大會前作出決定。