美俄元首會面｜美媒：白宮考慮邀澤連斯基赴阿拉斯加州

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日將於阿拉斯加州（Alaska）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。美國全國廣播公司（NBC）9日引述一名美國高級官員和三名了解內部討論情況的人士透露，白宮正考慮邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）前往阿拉斯加。



報道引述美國高級官員和了解討論情況的人稱，目前尚未確定最終是否會邀請澤連斯基赴 阿拉斯加，也不清楚他最終會否參加於當地舉行的「特普會」。

2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

當被問及美國是否已正式邀請澤連斯基訪問阿拉斯加時，一名白宮高級官員表示，特朗普仍然願意與他及普京舉行三方會談，但美方目前正專注於籌劃普京要求的美俄雙邊會晤。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）此前曾引述一位白宮高級官員指，澤連斯基有可能以某種方式參與「特普會」。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

與此同時，英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）8月9日在英國與烏克蘭和歐洲盟友代表進行4方會談，討論包括「特普會」在內的俄烏停火相關事宜。