美俄元首阿拉斯加會晤　烏克蘭和印度或成犧牲品

當地時間8月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台「真實社交」上發文稱，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於8月15日在阿拉斯加州（Alaska）舉行會晤，更多細節將隨後公佈。



當地時間9日，俄羅斯方面也證實俄美首腦會晤將於15日在阿拉斯加舉行。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京和特朗普會談的重點是實現烏克蘭長期和平的方案。

這場會晤並不令人意外，很長一段時間以來，美俄雙方都在為此做準備。即便特朗普在與普京上次通話後改變態度，轉而恢復對烏克蘭的軍事支持，並給了普京50天最後期限，威脅對進口俄羅斯石油的國家實施「二級制裁」，雙方最高層的溝通也沒有中斷。前幾天，特朗普的特使訪問莫斯科，還在克里姆林宮受到普京熱情會見。

比較令人意外的是會見地點的選擇，既不是在此前傳言的北京，也不是在土耳其，也不是在沙特利雅得，而是選在阿拉斯加。在這塊原屬俄羅斯，後在克里米亞戰爭失敗後賣給美國的北極領土會晤，兩普的這個選擇，確實是動了一番腦子。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）會見美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff，右）。（Reuters）

阿拉斯加屬於美國領土，但是又不算美國本土。在本國土地上和普京會面，特朗普算是佔了地主優勢。同時，阿拉斯加距離華府四千多公里，距離莫斯科7000多公里，普京跑得更遠，顯然在會面安排上，「俄普」似乎更有求於「美普」。

這次會晤顯示出，之前美俄之間的爭吵，普京對特朗普停火要求的拒絕，以及特朗普轉變態度轉而恢復對烏援助並威脅制裁俄羅斯，都是兩國在鬥心眼子。只是可憐了印度，因為買俄羅斯石油，成為特朗普施壓俄方的工具，被白白徵收了25%懲罰性關稅。

如今「兩普」會晤，作為被施壓對象的俄羅斯過關了，作為工具被用來打壓俄羅斯被徵收了重稅的印度，想讓特朗普再拿掉關稅，卻沒有那麼容易。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

另一個更可憐的對象，恐怕就是澤連斯基（Volodymyr Zelensky）了。

特朗普是肯定不想打仗的，為實現停火目標，如果普京提出並堅持一定要把驅除澤連斯基作為條件，犧牲掉澤連斯基，特朗普是一分鐘都不會猶豫。

俄羅斯方面，普京雖然在戰場上目前居於優勢，但長期戰爭給俄羅斯造成的根本性傷害，他比誰都清楚。別看俄方裝腔作勢，其實不過是為了面子和在談判桌上取得更多籌碼和優勢，俄方也不想再打了。長期以來，普京停戰的一個訴求除了已經吞併烏克蘭的領土要求，就是把澤連斯基趕下去。那麼有機會這次和特朗普見面，普京一定會提出這個要求。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

所以，「兩普」的這次會晤，在很大程度上將決定俄烏戰爭的未來走勢，並可能會影響到澤連斯基的政治性命。

這次「兩普」會晤之前，還有一大看點非常有意思：

一個是俄羅斯方面和中國先通了電話。俄方介紹了俄方對「烏克蘭危機」當前形勢的看法，以及美俄最近接觸溝通的情況，並指俄方高度讚賞中方為政治解決烏克蘭危機發揮的建設性作用。俄方還強調，「俄中全面戰略協作夥伴關係」任何形勢下都不會改變，俄方願繼續與中方保持密切溝通。

中方也闡述了中方的原則立場，指「複雜問題沒有簡單的解決辦法」，並表示說，將堅持一貫立場，堅持（對俄烏戰爭）勸和促談，中方樂見美俄雙方保持接觸，改善彼此關係，推動「烏克蘭危機」政治解決進程。