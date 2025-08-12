遭以軍空襲喪生半島電視台記者出殯　多國譴責以色列　民眾示威

2025年8月10日，以色列空襲加沙地帶，半島電視台（Al Jazeera）記者謝里夫（Anas al-Sharif）與4名同僚等總共7人在加沙北部希法醫院（Al-Shifa Hospital）正門外的帳篷遇襲喪生。此舉引發全球各界的怒火，聯合國譴責以軍攻擊，稱其嚴重違反國際人道主義法。歐洲多個國家城市亦爆發示威活動，抗議以色列殺害記者。



加沙城11日為記者們舉行了葬禮。英國《衛報》引述襲擊發生時在帳篷附近的巴勒斯坦記者Wadi Abu al-Saud表示：「我走進他們對面的帳篷......然後就發生了爆炸，一塊彈片擊中了我的手機。我回頭一看......謝里夫和其他人當場斃命。」

他補充道：「從現在起，我不會再繼續報道了，我要回歸我的公民生活。真相已死，報道也結束了。」

2025年8月11日，以色列空襲期間，半島電視台記者Anas al-Sharif和Mohamed Qraiqea、攝影記者Ibrahim Dahir和Moumin Alaywa，以及助理攝影記者Mohammed Noufal在加沙城（Gaza City）中心希法醫院（Al-Shifa Hospital）門外的帳篷遇害。他們的親屬和同事在加沙城出席葬禮。（Getty Images）

路透社報道，聯合國秘書長古特雷斯譴責以色列殺死記者。聯合國人權辦公室亦稱以色列軍隊的行為嚴重違反國際人道主義法。

半島電視台報道，歐洲多個國家的首都周一爆發示威活動，抗議以色列在加沙殺害記者。挪威奧斯陸、瑞典斯德哥爾摩和英國倫敦等地都有民眾上街。

▼挪威奧斯陸爆發示威 譴責以色列殺害加沙記者

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，自以巴衝突爆發以來，加沙至少有242名記者遇害。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）發言人表示：「我們對加沙記者屢次遭受襲擊深感擔憂。報道衝突的記者受到國際人道主義法的保護，他們必須能夠無所畏懼地獨立報道，以色列必須確保記者能夠安全地開展工作。」

2025年8月10日，半島電視台（Al Jazeera）記者Anas al-Sharif與其四名同事，在以色列對加沙北部希法醫院（Al-Shifa Hospital）正門外的帳篷襲擊中喪生。圖為2024年8月13日，死者生前在加沙城（Gaza City）打電話。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周一亦譴責襲擊，路透社引述她在社交平台X（舊稱Twitter）上寫道：「我們注意到以色列指控該組織是哈馬斯恐怖分子，但在這些案件中，有必要根據法治提供明確的證據，以避免將記者作為攻擊目標。」