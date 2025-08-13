特朗普與普京會面前夕　美媒：將於阿拉斯加州美軍基地舉行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於8月15日（本週五）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面。美國媒體引述白宮官員報道，特朗普和普京預計將會在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）的埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行這場期待已久的峰會。



美媒12日（週二）報道，美俄領導人將在埃爾門多夫-理查森聯合基地舉行會晤，這將是二人在特朗普第二總統任期內的首次會晤，而此次會晤正值特朗普致力結束俄烏戰爭。

2022年7月15日，隸屬於第三聯隊的美國空軍官兵在阿拉斯加州（Alaska）埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）參加指揮權交接儀式。（網絡圖片）

據報道，美國官員們上週末忙於確認特朗普與普京舉行峰會的地點，卻很快發現一個重大障礙：夏季是阿拉斯加的旅遊旺季，而能夠接待兩位元首的場地選擇和設施都極其有限。

峰會的組織者很快就意識到，在國土面積遼闊的阿拉斯加州，唯一可行的峰會地點是安克雷奇。而只有位於該市北部邊緣的埃爾門多夫-理查森聯合基地能夠滿足這次歷史性會晤的保安要求，儘管白宮曾希望避免在美軍軍事基地接待俄羅斯領導人及其隨行人員。

報道指，這些內部討論突顯各方目前為確認美俄峰會細節而展開的緊張談判。此次會晤是美俄領導人四年多來首次會晤。目前，準備工作仍在進行中，美俄官員正加緊為這場會面做準備。

俄羅斯外交部指，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）和俄羅斯外交拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日曾進行通話，討論「某些準備工作」。

2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

報道提到，在一般情況下，美國與競爭對手進行此類高風險峰會之前，都會就議程和成果進行深入的談判。惟特朗普早前表示，他將這次會晤視為「試探」（feel-out）會議，對會議的進展幾乎沒有什麼期望。白宮同日稱其為「聆聽會」（listening session）。