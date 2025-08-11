北約：美俄會晤是檢視普京是否真誠尋求和平考驗

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說，本周舉行的美俄領導人會晤是檢視俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否真誠尋求和平的一個關鍵考驗。



《紐約時報》報導，美國總統特朗普（Donald Trump）和普京星期五（8月15日）將在阿拉斯加州舉行會談，這是特朗普1月重返白宮以來，首次與普京面對面會晤。

呂特星期天（10日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，特朗普顯然正在向普京施壓，他說：「這次會晤至關重要，因為它將考驗普京，看他結束這場可怕戰爭的決心到底有多大。」

呂特說：「說到全面談判，我們希望星期五的會談能成為這一進程中的重要一步……這關乎領土問題，當然還會涉及安全保障。但同樣重要的是必須承認烏克蘭有權決定自己的未來，烏克蘭必須是一個主權國家，自主決定它的地緣政治未來——烏克蘭軍隊規模當然沒有限制。而對北約來說，我們在東翼的存在也不應受到限制。」

與此同時，德國總理默茨（Friedrich Merz）接受德國公共廣播聯盟（ARD）訪問時說，他準備在星期天致電特朗普，討論俄烏戰爭問題。

默茨說，任何關於解決俄烏戰爭問題的談判，包括可能的領土讓步，「越過歐洲和烏克蘭」是不可接受的。

另一方面，美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）告訴美國有線電視新聞網（CNN），他相信烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）仍有可能出席阿拉斯加州的會談。

惠特克說：「最終決定顯然在特朗普總統手中。他同意星期五在阿拉斯加與普京總統會面，如果他認為邀請澤連斯基出席是最佳方案，他就會這麼做。」

他說，現在還有時間做決定，並指出目前未有決定。

而美國副總統萬斯（JD Vance）在霍士新聞星期天播出的訪問中說，美國正在努力安排一場包括澤連斯基的美俄烏三方會晤，但他認為，普京和澤連斯基在美俄領導人舉行雙邊會談前進行會面，不是一個好主意。他指其中一個最重要的障礙是，普京說過他絕不與澤連斯基坐下來談。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

