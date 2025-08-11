歐洲上不了美俄談判桌　還想繼續裝睡嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）確定8月15日阿拉斯加舉行會晤。歐洲多國密集表態。英國首相府發言人表示，當天，英國外交大臣拉米（David Lammy）與美國副總統萬斯（J.D. Vance）將在英國與多個歐洲國家及烏克蘭代表舉行會議，討論烏克蘭衝突問題。一副自己沒有缺席的樣子。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）更是直言，由於事關歐洲安全，歐洲必須參與到烏克蘭危機的「解決方案」中。



但事實上 ，特朗普早早就自己說了，與歐洲領導人通電話時表示計畫與俄烏領導人會談，但參與者不包括任何歐洲領導人。美國《紐約時報》說，特朗普視歐洲為「不可信任的物件」。歐洲沒份參與，一點都不意外，畢竟據俄羅斯和美國代表團2月在沙特阿拉伯首都利雅德首次舉行會談時，歐洲就已經排除在外。歐洲要到現在還搞不清楚情況，就太可笑了。

從利雅德會晤到這次美俄領導阿拉斯加會晤，清楚的不能再清楚，俄烏衝突主角之一的烏克蘭沒有份，自以為付出了很多的歐洲，更是沒有份。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）直言，由於事關歐洲安全，歐洲必須參與到烏克蘭危機的「解決方案」中。（Reuters）

其實從利雅德對話後透露出來的一些內容來看，美俄對話顯然不單純談結束烏克蘭戰爭問題，實際上更是要開啟恢復美俄關係的正常化進程。這個是雙方都確認過眼神的。當時，美國國務院發言人最關鍵的一句就是「同意建立磋商機制，解決雙邊關係中的棘手問題，以採取必要措施恢復各自外交使團的正常運作。」這表明建立恢復雙邊關係正常化的磋商機制。拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也表示：雙方同意儘快啟動烏克蘭和平談判進程，同時提到要為美俄展開更廣泛的合作「創造條件」。

正因為要啟動的是修復美俄關係的對話進程，不讓歐洲人參加也完全在情理之中，也沒有什麼好抱怨的。特朗普只是把結束烏克蘭戰爭做為雙邊對話的一個重要內容，所以也決定了接下來許多磋商談判也不能讓歐洲人參與，這是兩國之間的事，與歐洲無關。歐洲人到現在還沒能弄清楚特朗普到底要幹什麼，還在為沒讓自己參加首次接觸對話而耿耿於懷，這是極不明智的，甚至有些愚不可及。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

以上都是客觀、客氣的說，而如果挑破窗戶紙說亮話，恐怕歐洲連臉面都掛不住了。回顧歷史就會發現，每次戰爭結束後的和談大會，本質上就是利益瓜分大會。這次美俄關於俄烏衝突的所謂「和平談判」，如果歐洲也上談判桌的話，就意味着歐洲也要參與利益劃分，這顯然不是美俄兩國希望看到的結果。歐洲這個時候如果想強行上桌，只能從實力的地位出發同美俄談判了。

問題是，歐洲有資格從實力的地位出發嗎？很可惜，歐洲並沒有這個資格。你沒有大棒在手，講話就沒有說服力，就沒有人願意聽你講話了。歐洲就很自然地被美俄踢開了。然而，這還不是最慘的，美國前國務卿布林肯（Antony Blinken）說過，「你不在餐桌上，就會出現在菜單上」。歐洲不但沒有資格上桌參與利益劃分，反而成了美俄瓜分利益的對象。被美俄看上的，就有兩大板塊。一是歐洲的能源市場，二是歐洲的軍火市場。當然，一場俄烏衝突，歐洲這塊「羊肉」從「狼」的嘴裏去了「虎」的嘴裏，但這還沒有完。更加關鍵的是，美國、俄羅斯都不希望歐洲各國太團結，因為歐洲團結起來了，就敢叫板了。所以，一個「散裝的歐洲」才是符合美俄兩國的利益的。

歐洲各國都沒資格上談判桌，這是由它們的實力水準和地位決定的。實力不夠強大，註定要成為被美俄劃分利益的對象。現實就是這麼殘酷！歐洲是時候該醒醒了！