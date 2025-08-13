「巴勒斯坦國」獲法英加澳相繼表態支持承認　數據揭正名在望？

持續近2年的以巴衝突，導致加沙地區大量平民傷亡，並引發嚴重人道災難。這使得不少西方國家，對以色列政策的支持開始出現裂痕，呼籲承認巴勒斯坦國的聲音日益高漲。7月24日，法國宣布將在9月聯合國大會正式承認「巴勒斯坦國」，英國、加拿大、澳洲緊隨其後，亦稱同樣計劃將在9月作出承認。



隨着呼籲支持巴勒斯坦國的聲音日益高漲，「巴勒斯坦國」是否最終將得到國際社會的承認？



147國「開綠燈」 惟仍止步聯合國？

巴勒斯坦是否為一個國家，長期以來在國際社會中都充滿爭議。自巴勒斯坦解放組織（PLO）於1988年宣布建國以來，聯合國193個成員國中已有147個國家宣布承認「巴勒斯坦國」，包括中國、俄羅斯、印度等大國。但其餘承認的國家則大多來自亞非拉和阿拉伯國家，許多西方國家因顧忌以色列與美國的立場，長期未正式承認。

儘管獲得廣泛支持，巴勒斯坦目前仍未能成為聯合國正式會員國，只能以「永久觀察員國」的身份參與會議，且沒有投票權，顯示其國際地位仍存爭議。

因為要成為正式會員國，至少要在安理會15個成員國中獲得至少9票支持、且沒有任何一個常任理事國（包括美國、俄羅斯、法國、中國和英國）否決，申請才能通過審核，正式交由聯合國大會進行表決，並需要獲得大會三分之二的成員國投票支持，申請才能正式通過。

G20成員國已有一半承認

此前，七國集團（G7）成員國無一表示承認或計劃承認「巴勒斯坦國」，歐洲也仍有半數國家未表態認可。然而，過去幾周，這一情況出現了重大轉變。

法國是第一個宣布將在9月的聯合國大會上承認「巴勒斯坦國」的G7國家。總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月24日在社交媒體X發文稱，「法國秉承其對中東公正和持久和平的歷史性承諾，我決定法國將承認巴勒斯坦國。」他亦稱，當務之急是結束加沙戰爭，為平民提供救濟。

法國長期以來堅持「兩國方案」是解決以巴衝突的唯一出路。馬克龍此前也多次公開譴責加沙地區的人道危機，要求以色列停止封鎖人道援助通道，亦呼籲雙方停火談判。

隨着法國表態，英國、加拿大、澳洲也相繼宣布同樣計劃於9月承認「巴勒斯坦國」。

目前在二十國集團（G20）中，已有10個國家承認巴勒斯坦國。加上英國、加拿大、法國和澳洲，G20成員國承認總數將增至14。北約（NATO）32個成員國中，亦已有13個已承認。

下一個將會是：新西蘭？

與澳洲關係密切的新西蘭，其外長彼得斯（Winston Peters）8月11日表示，政府將在下月仔細權衡在承認巴勒斯坦國問題上的立場。彼得斯亦指，新西蘭長期以來一直明確表示，承認巴勒斯坦國只是時間問題，而非是否承認的問題。

除新西蘭外，葡萄牙總理也稱，政府會就承認巴勒斯坦國的可能性進行磋商，盧森堡外長則透露該國傾向於承認，但暫不會做出官方聲明。