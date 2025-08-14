路透社：美國在先進AI晶片貨物暗裝追蹤器　防遭偷運至中國

路透社8月13日引述兩名知情人士透露，美國正秘密地於一些被視為可能會遭非法偷運到中國的先進人工智能（AI）晶片貨物中，安裝定位追蹤裝置。



匿名知情人士稱，安裝追蹤器旨在探查AI晶片遭轉運至出口限制地區的情況，且僅適用於遭到調查的特定貨物。

另外5名消息人士則指，他們知道美方曾在SuperMicro Computer和戴爾（Dell）等製造商的伺服器貨運中安裝追蹤器，而相關伺服器皆配有英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）與超微（AMD）的晶片。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

他們表示，追蹤裝置通常被隱藏在伺服器貨運中的包裝內，但不清楚由哪些單位或在哪個運送環節當中執行安裝行動。

報道指，美國執法機構數十年來一向都有採用安裝追蹤器的措施，這樣不只能追蹤受出口限制的產品，更有助政府事後對違反美國出口管制而獲益的個人和公司提起訴訟。

這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（REUTERS）

這一舉動也顯示美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府放寬對中國半導體部份限制的同時，也竭力執行對華的高階AI晶片出口限制。