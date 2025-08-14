美俄元首會｜特朗普：倘普京會後不同意俄烏停戰　將面臨嚴重後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月13日威脅稱，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在15日舉行的美俄元首會後不同意停止俄烏戰爭，俄方將面臨嚴重的後果。不過，特朗普也表示，倘會晤順利進行，他希望能迅速與普京及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一同舉行另一場會談。



路透社13日報道，特朗普當日出席公布本年度甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）得主的活動時接受記者提問。

當被問及如果普京在會晤後不同意停止對烏克蘭戰爭，俄方是否會面臨任何後果時，特朗普即時給予肯定的回應，稱後果將非常嚴重，惟未有說明該「嚴重後果」將包括甚麼具體措施。

儘管特朗普未有說明俄方會面臨的潛在後果，但美國財長貝森特（Scott Bessent）同日稍早受訪時透露，如果美俄元首會結果不如預期，美方或會升級對俄羅斯的制裁或「二級關稅」。

若美俄元首會順利進行 特朗普冀迅速安排美俄烏會晤

另一方面，特朗普稱，如果與普京的會晤順利進行，他冀望能立即舉行第二次會晤，並邀請澤連斯基參與。

路透社引述知情人士透露，美國、烏克蘭和歐洲領導人在13日稍早進行的視像會議中，就曾討論美俄烏會晤的潛在地點，其中或包括歐洲和中東地區的城市。

2025年8月12日，俄羅斯莫斯科（Moscow）市中心一間禮品店的貨架上，擺放着印有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）肖像的傳統俄羅斯娃娃。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在參與視像會議後稱，他們希望美俄烏會晤能夠在歐洲、一個各方都能接受的中立國舉辦。