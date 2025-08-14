美歐烏視像會議｜波蘭總理： 特朗普最後一刻要求波蘭換人

美俄峰會舉行前夕，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲多國領導人於8月13日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行視象會議，波蘭原定由屬於中間派的總理圖斯克（Donald Tusk）參與。但圖斯克13日表示，特朗普在最後一刻要求，讓支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）參加，而圖斯克與右翼的納夫羅茨基為政壇勁敵。



圖為2025年8月13日，美俄峰會舉行前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和德國總理默茨（Friedrich Merz）與多國領導人舉行視像會議。（Reuters）

路透社報道，納夫羅茨基屬保守的民族主義者和疑歐派人士，也是特朗普「讓美國再次偉大」（MAGA）政治運動的盟友，並曾在今年競選波蘭總統期間訪問白宮。今年6月，他擊敗了圖斯克所屬的中間派政黨候選人。

雖然波蘭政府發言人12日公布，曾任歐洲理事會主席圖斯克，將代表波蘭參加與特朗普的電話會議。但圖斯克13日記者會上表示，就在12日午夜前，波蘭和歐洲夥伴收到消息，美方更希望「波蘭由總統代表與特朗普接觸。」圖斯克表示，他尊重美國提出的「保持總統級別接觸」的要求，但認為不應用來「挑撥波蘭人之間的關係」。對於圖斯克的說法，白宮未有評論。

波蘭當選總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）於8月6日宣誓就職。（Reuters）

波蘭政府發言人13日稱，圖斯克當日曾代表波蘭與歐洲領導人進行了兩次通話，但沒有與特朗普通話，而圖斯克及納夫羅茨基的辦公室將交換相關資訊。

波蘭智庫組織「巴托里基金會」（Batory Foundation ）的政策主管Krzysztof Izdebski表示，事件表明即使在外交政策領域、在如此關鍵的安全問題上，波蘭仍得受制於國內政治以及各國之間的某些競爭，損害波蘭展現其現代化國家形象的努力。