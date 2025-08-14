意大利4童偷車撞死71歲婦肇逃　最小僅11歲　事件震驚全國

意大利米蘭8月11日發生一宗車禍，4名年齡介於11至13歲的兒童涉嫌偷竊汽車，駕車失控撞死一名71歲老婦後逃逸，事件震驚當地社會。



綜合外媒報導，71歲死者阿斯蒂斯（Cecilia De Astis）在車禍發生前剛從當地格拉托索格利奧（Gratosoglio）社區的「團結之家」用完餐，該機構由聖方濟各兄弟會經營。

當時，4童駕着被偷的汽車在米蘭街頭疾馳，期間失控打滑，撞到路邊後再撞倒阿斯蒂斯，導致她撞飛至數公尺高的空中；而汽車則在撞到路標後才告停低。4人撞倒阿斯蒂斯後，不但未有上前查看或協助，還逃離現場。

案中被偷的雪鐵龍（Citroën）汽車掛有法國車牌，屬於一名20歲史特拉斯堡青年，他與3名友人到米蘭參觀達文西科技博物館後發現車輛遭竊。(網上圖片)

案中被偷的雪鐵龍（Citroën）汽車掛有法國車牌，屬於一名20歲史特拉斯堡青年，他與3名友人到米蘭參觀達文西科技博物館（Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci）後發現車輛遭竊。

當地警方其後根據附近商店監視器畫面，憑4名兒童身穿的衣服成功鎖定身分，並將他們逮捕。4人原本應被控駕車致死罪，並因未向死者提供協助而加重控罪。不過，根據意大利法律，14歲以下兒童不用負上任何刑事責任。

71歲死者阿斯蒂斯（Cecilia De Astis）已經退休，事發前剛與兩名兒子用膳。(FB圖片)

死者家屬對車禍悲痛萬分，其兩名兒子趕到現場收拾母親散落的遺物，包括手錶的錶面。死者孫女受訪表示，「她是我的第二個母親，我們一起長大。她是個好人，不應這樣死去的。」

4童中有人向警方供稱，「我們當時很害怕，就逃跑了。」據報，他們均是羅姆人（Roma，又稱吉卜賽人Gypsies）。警方表示，雖然因年紀關係無法起訴4人，但如果他們被認為對社會特別危險，其中一種可能的處理方式是被安置在社區機構。