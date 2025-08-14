唐寧街晤澤連斯基　施紀賢：特普會是推動停火可行機會

美國總統特朗普（Donald Trump）在阿拉斯加州與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的會晤在即。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月14日早上抵達英國倫敦唐寧街10號，會見英首相施紀賢（Keir Starmer）。雙方會後未有接受媒體採訪。施紀賢辦公室發表聲明指：美俄元首此次會面為推動停火創造了可行機會。



施紀賢周四在唐寧街10號首相府接見了澤連斯基，進行約一小時的會談。澤連斯基隨後離開。施紀賢辦公室會後發表聲明再次強調「強大的團結感」以及在烏克蘭實現公正、可持續的和平的堅定決心。

2025年8月14日，英國倫敦唐寧街10號首相府外，英國首相施紀賢（Keir Starmer）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）相擁。（Reuters）

雙方此次會晤被視為「特普會」之前歐洲國家再次就停火問題向美國表明立場。

施紀賢周三在美歐烏視像會議後說：「（俄烏）任何停火都必須是持久的，而要持久就需要安全保障，這就是我們建立這個志願聯盟（coalition of the willing）的原因。」

他還表示，志願聯盟已準備好可靠的軍事計劃，可以在停火的情況下使用。