普京讚特朗普真誠斡旋俄烏和平　不排除與美延長核武條約

事關俄烏和平的美俄元首峰會8月15日在美國阿拉斯加州召開，克里姆林宮指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在會議前夕的14日召見高級官員舉行內部會議，期間普京表示，美國正為停火做出「真誠努力」，並暗示美俄或就核武器協議通報與美國就「烏克蘭問題進行談判」的進展。



綜合美媒報道，普京在會議中指出，當前美國政府正努力斡旋和平，並致力達成符合衝突各方利益的協議。他表示，美國作出的這些努力旨在「為我們兩國之間、歐洲和整個世界的長期和平創造條件——如果我們能在下一階段前就戰略武器控制領域達成協議」，暗示他將在本次會晤中提出核武器條約延長問題。

2025年8月13日，美國阿拉斯加州，圖為一架直升機飛過埃爾門多夫－理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）。（Reuters）

美國與俄羅斯此前曾簽訂一項旨在限制兩國核彈頭及運載工具數量的《新削減戰略武器條約》（New START），這條約在2011年生效，是美俄之間唯一僅存的核武軍控條約，雙方曾同意延長，明年2月到期。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯於2022年8月宣布暫時退出《新削減戰略武器條約》（New START）的設施核查機制，並於2023年2月宣布暫停履行這項條約。

據俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov），特朗普與普京會談將一對一進行，現場只有翻譯陪同。兩國代表團將會面並共進工作午餐，特朗普與普京則在會談後舉行聯合新聞發布會。