特朗普：希望在阿拉斯加舉行俄烏領袖會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加州會面在即，前者稱希望在當地舉行俄烏領袖會晤。



路透社及天空新聞14日報道，特朗普表示，他稱希望準備為普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在應該很快舉行的下一輪會晤作安排，冀可以實現，地點或是阿拉斯加。

特朗普同日受訪時亦稱，自己和普京會談後，繼續在阿拉斯加州舉行美俄烏會談「是最方便的安排」。他亦認為，普京和澤連斯基最終能夠和睦相處 ，並在俄烏問題上實現和平。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普表示，8月15日的美俄元首會應會順利進行，但目前仍處計劃當中的第二輪會晤更重要。

他補充指：「（屆時）普京、澤連斯基、本人以及一些歐洲領導人將進行會晤，（但）也可能不成事，我們拭目以待吧。」

特朗普稍早接受霍士新聞（Fox News）採訪時已透露，如果美俄元首會進展良好，他將於會後致電澤連斯基安排第二次會晤，又指該會晤有多個潛在舉辦地。