美俄峰會8.15舉行　特勤局急赴阿拉斯加提升保安　物流為最大挑戰

當美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在一週前宣佈他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會晤時，駐紮在美國這個「最後邊疆」的唯一一名特勤局特工，開始為接下來幾天數百名增援人員到來做準備。



彭博社報道，美國特勤局肩負的任務異常複雜，必須在同一地點保護美國總統和俄羅斯總統，而兩位總統都有全副武裝的安保人員護衛。

圖為2025年8月13日，美俄峰會的會場、位於阿拉斯加州的埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）。（Reuters）

報道引述四名知情人士說，此次安保行動變成一場全力衝刺，壓縮在一週之內完成。由於特普會在美國本土舉行，特勤局可以在不受外國限制的情況下調動武器、通訊設備和醫療裝備。但阿拉斯加州的地理位置帶來一些挑戰。

2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

安克雷奇的酒店客房數量有限，租車市場規模較小，因此車輛和其他資產只能通過空運或州內其他地區運過來。美國總統車隊的保鏢特遣車（Presidential Security Detail SUV）從美國本土48州（Lower 48）通過貨機運到阿拉斯加。Lower 48是指美國本土48個相連的州，不包括阿拉斯加和夏威夷。

此次峰會將在埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行，這個基地是阿拉斯加最大的軍事設施。

美俄領袖阿拉斯加會晤：圖為2025年8月13日，位於阿拉斯加的埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）外貌，該基地會於15日舉行特朗普及普京的會晤。（Reuters）

阿拉斯加州州長鄧利維（Michael Dunleavy）接受彭博電視採訪時說：「現在正值我們的旅遊旺季，酒店和車輛供應都很緊張，在基地舉行峰會緩解了很多問題。」

作為冷戰時期的監聽站，埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地距離俄羅斯不到1000英里（約1610公里），提供可控空域、加固入口及軍事單位即時通道，而且作為現役基地，這個基地是不對公眾開放的。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）說，美俄峰會定阿拉斯加時間周五（8月15日）上午11時30分舉行。這將是普京近10年來首次踏上美國土地，也是特朗普今年1月重返白宮後首次與普京面對面會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

