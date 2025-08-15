魯比奧：特朗普冀促成俄烏暫時停戰　為後續談判創造空間

英國媒體報道，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於15日（週五）在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談。魯比奧指，特朗普期望能夠讓俄烏雙方暫時休戰，因為要達成全面解決戰爭的方案將需要更長時間。



據路透社報道，盧比奧14日在國務院向記者表示：「為了實現和平，我們都認識到，必須就安全保障進行一些對話。必須就領土爭端和主權主張，以及雙方到底在爭奪什麼進行一些對話。」

魯比奧又指：「所有這些都將成為一項全面協議的一部分。但我認為總統的希望是實現某種程度的停火，以便進行這些對話。戰爭持續的時間越長，就越難結束。」

2019年6月28日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席二十國集團峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）時握手。（Getty）

魯比奧提到：「就在我講話的這刻，戰場上正在發生一些變化，這些變化會影響到一方對手上持有籌碼的看法。這就是持續戰鬥的現實，也是停火如此重要的原因。」

魯比奧坦承：「明天我們會看看有什麼可能。讓我們看看談判進展如何。我們充滿希望。我們希望實現和平。我們將竭盡全力實現和平，但最終還是要由烏克蘭和俄羅斯達成協議。」

盧比奧形容會談的準備工作進展「非常快」，因為它是在極短時間內安排促成。

2025年7月30日，美國華盛頓，國務卿盧比奧（Marco Rubio）在國務院會見埃及外交部長阿卜杜拉蒂（Badr Abdelatty，未不在圖中）。（Reuters）

魯比奧指，特朗普已經和普京通了四次電話，「現在覺得親自和他談談，看着他的眼睛，弄清楚什麼是可能的，什麼是不可能的，這一點很重要。」

魯比奧總結道：他（特朗普）看到一個討論實現和平的機會。他會努力爭取，正如總統所說，明天某個時候，很可能在會議的初段，我們就會知道是否有可能。我們希望如此。」