Switch《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣高　動保組織促移除鼻環：虐待

任天堂（Nintendo）Switch 2遊戲《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）登場後，乳牛一角成為人氣王，但美國動物保護組織PETA於8月14日表示，已去信任天堂，希望對方能夠移除乳牛角色的鼻環，指這些鼻環是肉類、乳製品行業用來控制牛隻的虐待式工具，粗暴的方法為動物帶來痛苦。



PETA指，肉類和乳製品行業使用鼻環來控制乳牛、公牛，在牠們身體的敏感部位施加痛楚。

組織在信中稱，鼻環會刺穿牛隻的鼻中隔，造成持久的痛楚與不適，業界人士又會給小牛戴上帶刺的鼻環，讓母牛安撫小牛的行為會帶來痛苦，繼而讓母牛不再這麼做，且排斥小牛。

信件稱，該業界也會在公牛的鼻環上加設鏈並連接牛角，以作為控制公牛的用具。

美國動保組織PETA指，鼻環是肉類、乳製品業界用來控制牛隻的虐待式工具（PETA）

PETA主張，鼻環掩蓋現實世界中對動物的暴力和虐待，希望任天堂為《瑪利歐賽車世界》內的乳牛「升級」，摘掉鼻環，讓牛自由奔跑。

乳牛成為人氣王 網上對戰常現「全員都是牛」畫面（點圖放大瀏覽）：

+ 16

除此之外，PETA早前也對《瑪利歐賽車世界》內出現「牛吃肉漢堡」的畫面表達不滿。

《瑪利歐賽車世界》角色可以吃漢堡道具，由於此次加入新賽車手「乳牛」，因此出現「牛吃漢堡」的畫面，引起動保組織關注。（《Mario Kart World》遊戲畫面）

【延伸閱讀】任天堂與Sony合作出新機？工程師動手重現這部傳說中的經典遊戲機（點圖放大瀏覽）：