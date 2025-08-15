特朗普將晤普京　回顧昔日「特普會」　曾原定35分鐘變逾2小時

美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於香港時間8月16日凌晨在美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇（Anchorage）舉行會晤。據《華盛頓郵報》當地時間8月14日報道，據白宮和克里姆林宮官員稱，這是自2022年俄羅斯特別軍事行動以來，兩位領導人首次親自會面。



據報道，特朗普曾多次對普京表示好感，稱其為「天才」，並表示兩人「相處得很好」。但近幾個月來，特朗普對普京處理衝突的方式表示失望。8月13日，特朗普又發出威脅稱，如果普京不同意停止俄烏衝突，將面臨「嚴重後果」（severe consequences）。

這些年來，特朗普和普京至少進行了6次會面。自從特朗普第二個任期以來，兩人經常通電話，但從未見面。

2025年8月12日，俄羅斯莫斯科（Moscow）市中心一間禮品店的貨架上，擺放着印有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）肖像的傳統俄羅斯娃娃。（Reuters）

2017年7月7日 德國漢堡

2017年7月7日，特朗普和普京在德國漢堡二十國集團（G20）峰會上舉行了首次面對面會晤。

據悉，原定35分鐘的會談持續了兩個多小時，雙方都強調這次談話是建設性的、友好的。當時報道顯示，特朗普直接向普京拋出了俄羅斯干預美國大選的問題，同時雙方會談也促成了一項敘利亞停火協議的達成。另外，雙方還就朝鮮問題進行了討論。

時任美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和俄外長拉夫羅夫也參加了會晤。蒂勒森後來表示，特朗普兩次問普京，美國情報機構關於俄羅斯干預美國大選的說法是否屬實，普京兩次都予以否認。

拉夫羅夫則稱，普京向特朗普保證俄羅斯並沒有干預美國大選，而特朗普接受了這樣說法。

圖為2017年7月7日德國舉行二十國集團峰會期間，特朗普與普京在漢堡會面。（Reuter）

復旦大學國際政治系教授、觀察者網專欄作者沈逸當時發布評論稱，普京和特朗普的會面，不是很客氣的說，在世界體系層面來看，大概最主要的貢獻，就是給媒體送出了大量的照片。美俄領導人會個面就能對世界產生實質性影響的年代，已經決定性的過去了。再者說， 特普會發生的這個時期，美俄決定性改善戰略關係，從而扭轉世界體系力量分佈的窗口期，也早就被錯過了。

沈逸指出，美俄關係要重新啟動，能夠吸引俄羅斯的籌碼不是特朗普及其團隊是否通俄，而是美國是否能夠承認俄羅斯在克里米亞的行動，能否取消金融制裁，能否決定性的改變對俄大戰略。這三件事情，在目前美國國內政治的大氛圍中，不要說普京和特朗普見一次，就是立刻馬上出現山無稜天地合冬雷震震的異兆，都別想達成。

2017年11月 越南峴港

2017年11月，特朗普離開華盛頓訪問亞洲後不久，就暗示他可能會在越南峴港舉行的亞太經合組織第二十五次領導人非正式會議上與普京會面。但白宮官員表示，兩位領導人不會正式坐下來，理由是日程安排問題。

2017年11月11日，越南峴港，美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在出席亞太經合組織（APEC）峰會期間交談。（Reuters）

《華盛頓郵報》稱，雖然期待已久的會晤沒有舉行，但兩國領導人在合影時站在一起，微笑、握手。

此外，兩人在峰會期間批准了涉敘聯合聲明。在會議場外通過的聯合聲明中，普京與特朗普已達成共識，認為敘利亞戰爭「沒有軍事解決辦法」。當時報道稱，以上都是「巧遇」的成果。

2018年7月16日 芬蘭赫爾辛基

2018年7月16日，特朗普與普京在芬蘭赫爾辛基會面。特朗普接受了普京否認干預2016年美國大選的說法，讓美國議員和情報官員震驚。

當時報道顯示，當普京否認干預美國大選後，特朗普表示：「他們（美國情報機構）說，他們認為這是俄羅斯幹的；我也聽到了普京的說法，他只是說不是俄羅斯……我想說，我沒看到俄羅斯這麼做的任何理由。我對我的情報人員非常有信心，但我要告訴你們，普京總統今天的否認非常有力量。」

2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

《華盛頓郵報》稱，當時，美國聯邦調查局同意美中情局的評估，即俄羅斯干預美國大選以幫助特朗普獲勝。

據悉，特朗普和普京舉行了兩個小時的一對一會談，只有翻譯在場。

特朗普後來澄清說，自己在赫爾辛基說錯了，他接受美國情報界對俄羅斯干預的評估，但他補充說：「也可能是其他人」。

2018年11月29日 特朗普取消特普會

2018年11月29日，特朗普以俄烏衝突，俄方仍未釋放扣押的烏克蘭艦船及船員為由，決定取消原定二十國集團領導人（G20）峰會期間與普京的會晤計劃。

俄總統發言人當天就此表示遺憾，並稱「取消會晤意味着有關重大國際問題的討論將被無限期推遲」。

在該峰會前夕，三艘烏克蘭軍艦強闖俄烏爭議的克里米亞刻赤半島海域，在與俄軍短暫交火後被俄方扣留。時任烏總統波羅申科簽署戒嚴令，宣佈自簽署當天起烏克蘭全國戒嚴30天。在此敏感時刻，美國軍用偵察機前出烏克蘭領空。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮新聞發布室舉行發布會（Reuters）

俄羅斯人民友誼大學國際關係副博士、觀察者網專欄作者原泉當時指出，美國此舉頗有為烏克蘭撐腰的意思。烏克蘭也寄希望於美國能在他和俄羅斯的博弈之間助他一臂之力，特朗普取消特普會，一方面算是表態支持烏克蘭，另一方面其實是拒絕了烏克蘭總統「帶話」給普京的要求。

而《華盛頓郵報》則認為，特朗普與普京保持距離，是由於美國司法部對俄干預美大選的調查不斷升級。

報道顯示，特朗普當時與普京進行了短暫的交談，但在峰會開幕前的合影中，特朗普很大程度上與普京保持了距離，似乎沒有跟後者打招呼。

2019年6月28日 日本

2019年6月28日，在日本出席G20峰會的普京與特朗普進行會晤。「兩人再次表現得很友好。」《華盛頓郵報》這樣描述當時的情景。

普京說，自赫爾辛基會面之後，兩人還沒有正式會面，兩人的雙邊會晤是「跟進的好機會」。

G20峰會：自2018年7月芬蘭美俄峰會後，特朗普和普京在大阪會談。（路透社）

當記者問及「通俄門」調查時，特朗普笑着告訴普京：「不要干預大選哦。」

當時報道顯示，特朗普表示，他與普京的關係「非常非常好」，並表示「兩國關係將產生許多積極的東西」。特朗普還說，此次會面會討論貿易、裁軍和貿易保護等議題。說完，他伸出手與普京握手，普京也用英語回答：「謝謝你，總統先生。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

