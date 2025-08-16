特朗普普京會晤｜兩人共乘一輛車　會面近3小時從單對單變三對三

綜合美媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。兩位元首據報一同乘搭美國總統專車前往會場，會面持續約2小時45分鐘，而形式亦有原計劃的單對單轉為三對三，美俄雙方都各自加入兩位幕僚。



據報道，當地時間15日上午，特朗普和普京的專機相繼抵達埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地的機場。來到11時左右，特朗普和普京先後步出專機。特朗普在紅毯上鼓掌歡迎普京，兩人熱情地握手。

特朗普和普京其後一同登上一個有「阿拉斯加2025」字樣的平台，再次握手和合影。

兩人之後一同乘坐外號「野獸」（The Beast）的美國總統專車前往會場。據俄羅斯新聞社報道，普京是在特朗普邀請下坐上這輛佳特力（Cadillac）防彈汽車。

《紐約時報》則表示，普京的專車其實早已在停機坪等候，似乎代表雙方事先並沒有共識讓普京乘搭美國總統的專車。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇市，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京（右）一同乘搭美國總統專車前往峰會會場。（Reuters）

從美方今次的安排可見，特朗普政府擺出「大陣仗」迎接普京到訪。特朗普與普京在停機坪會面時，身後停放着4架F-22猛禽戰鬥機（Lockheed Martin F-22 Raptor），一架B-2幽靈隱形戰略轟炸機帶領美軍戰機從上空呼嘯而過。

按照《紐約時報》一篇報道的講法，從美方安排戰機編隊飛行、元首共乘一輛車和特朗普在紅地毯上鼓掌迎接等，都顯示特朗普歡迎普京抵達美國的高規格。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

阿拉斯加上午11時20分（香港時間16日凌晨3時20分），美俄峰會正式開始。特朗普和普京在開場未有發表致辭，沒有回答媒體記者提問。美國有線電視新聞網說，特朗普與外國領導人會晤時，通常會在開場時「長篇大論」，惟這次卻罕有地沈默。

按照美俄雙方會前的發布，特朗普與普京將先在翻譯的陪同下進行單對單會晤。惟會晤開始前，白宮通知媒體，這一小範圍會晤形式轉為「三對三」。美方代表加入國務卿魯比奧（Marco Rubio）和中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），俄方代表則加入外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）以及總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）。