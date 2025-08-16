難掩失望？專家分析特朗普肢體語言：峰會前後像兩個完全不同世界
撰文：聯合新聞網
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）15日在阿拉斯加舉行峰會，並在會後舉行短暫的聯合記者會。心理學家兼肢體語言專家科列特（Peter Collett）向天空新聞表示，若將特朗普與普京在停機坪的互動與記者會現場相比，「感覺像是兩個完全不同的世界，至少在肢體語言方面是如此」。
科列特指出，特朗普與普京一開始在停機坪會面時互拍對方，這通常是「地位提醒」。他也認為，峰會初期更多表現出「友誼、和睦與團結，幾乎就像特朗普主要關心的是確保普京站在自己這邊」。
他解釋：「他們透過肢體語言營造出一種明確的訊息，這是兩個老朋友非常高興再次見面，這與特朗普和其他國家元首會面的情況有明顯差異。」
然而，科列特觀察到，特朗普在會後記者會上的肢體語言已有明顯轉變。他說：「我認為他的肢體語言透露出許多微小訊號，顯示他不是很開心。」
他進一步指出，特朗普在普京發言時沒有給予「太多注意力」，並補充說：「他其實不想看普京，因為普京在提醒著他，雙方在這種情況下未能達成協議。」特朗普緊抿嘴唇則是「自我克制的姿態」，表現出心裡有話卻無法明說。
列特認為，特朗普看起來像個「失望的人」，但同時「相當成功地說服自己，也說服我們，未來仍有希望，會有好事發生。」並補充指出：「但如果你讀懂他的肢體語言，就能察覺他內心其實另有想法，甚至可能在此階段尚未承認的心態，那就是，『可惡，事情當然沒有像我希望的那樣順利』。」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】