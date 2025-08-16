美俄峰會｜特朗普轉交梅拉尼婭信件予普京 提及被綁架烏克蘭兒童
撰文：王海
路透社引述兩名白宮官員8月15日（周五）報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在一封致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的私人信件中，提及俄羅斯和烏克蘭兒童的困境。
白宮官員告訴路透社，特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）在阿拉斯加與普京舉行峰會期間，親手將梅拉尼婭的信件轉交給普京。而生於斯洛文尼亞的梅拉尼婭並未隨行前往阿拉斯加。
據報道，官員不願透露信件的具體內容，只表示信中提到俄烏戰爭導致兒童被綁架的事件。
報道指，俄羅斯綁架烏克蘭兒童對烏克蘭而言是一個非常敏感的事件。
烏克蘭稱，數萬名烏克蘭兒童在未經其家人或監護人同意的情況下，被綁架到俄羅斯或俄羅斯佔領的地區，這種行為符合聯合國種族滅絕條約定義的戰爭罪。
此前，莫斯科方面曾表示，他們是一直在保護弱勢兒童免受戰爭的侵害。
聯合國人權辦公室（United Nations Human Rights Office）曾表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已為數百萬名烏克蘭兒童帶來苦難，並侵犯他們的權利。
