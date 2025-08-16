美俄峰會｜美軍「幽靈」飛過疑下馬威　普京特朗普「野獸」內密談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）會面。現場有美軍B-2「幽靈」轟炸機和F-35戰鬥機從上空飛過。兩人還一同登上特朗普的專車「野獸」（The Beast）前往會場，引發關注。



特朗普與普京各自步出專機，雙方會面後相互握手，其後2人一起乘坐特朗普綽號「野獸」的凱迪拉克（Cadillac）專車前往會談場地。

印度《世界一體新聞台》（WION）指出，普京的專車其實也在現場準備接泊，普京今次卻罕見登上，車上只有兩位元首及司機。

此前只有特朗普盟友才能坐進「野獸」。普京今次卻罕見登上，報道暗示兩人可能在車上討論了某些秘密。

據《汽車周刊》（AutoWeek）報道，「野獸」傳統上是由美國特勤局從零開始設計的，這輛車防彈防爆，堅固耐用，足以應付多年的嚴苛任務，並能應付任何最壞的情況。

美國廣播公司（ABC News）引述官員證實，兩人走下舷梯、踏上紅毯時，兩側各有一架 F-22 戰鬥機；他們還抬頭觀看由一架B-2轟炸機和四架F-35戰鬥機組成的編隊從上空飛過。

美國6月21日曾出動B-2空襲伊朗三個核設施，此舉可能是向作為伊朗盟友的俄羅斯展現軍事實力，冀促進會談取得進展。