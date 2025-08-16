普京特朗普相見談什麼　唇語專家：寒暄互稱「幫助」對方

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日在阿拉斯加會見訪美的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），特朗普親自在停機枰迎接，據外國唇語專家指，兩人在握手寒暄時均稱要「幫助對方」。



《每日郵報》引述唇語專家指，特朗普向普京說的第一句話是「終於」（Finally），兩人握手時，特朗普稱「你做到了，很高興跟感謝見到你。」（You made it, fantastic to see you and appreciated.）

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

根據唇語專家所指，兩人均談到會幫助對方，其中普京說道「謝謝，還有你，我是來幫助你。」（Thank you, and you. I am here to help you.）

特朗普愉快地回答：「我會幫助你。」（I'll help you.）

普京之後向特朗普稱，若果要求，他「會就此罷休」（will bring it to a rest）。他說「他們只需要開口。」（All they need is to ask）

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇市，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京（右）一同乘搭美國總統專車前往峰會會場。（Reuters）

特朗普則回覆「我希望如此」（I hope it does）。兩人之後走向車輛，共同乘車。

據專家稱，在登上講台時，特朗普曾指示普京與他握手，因為這「會給人留下好印象」。