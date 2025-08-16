特朗普晤普京後　歐洲多位領袖聯合聲明：烏克蘭必須獲安全保障

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之間的會談8月15日在美國阿拉斯加上演後，歐洲多位領袖16日發表聯合聲明，強調烏克蘭必須獲「鐵一般」的安全保障，又指烏克蘭有權自行決定其領土問題，且俄羅斯不能否決烏克蘭加入北約或歐盟。



參與這份聯合聲明的歐洲領袖包括德國總理默茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等。

聲明指，下一步須是與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談，並指他們已準備好與特朗普和澤連斯基合作，在歐洲支持下舉行三方峰會。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

聲明強調烏克蘭必須獲「鐵一般」的安全保障，以捍衛其領土完整，又指烏克蘭將有權自行決定其領土問題，國際邊界不得以武力改變。

他們指，不應限制烏克蘭軍隊與第三國合作，俄羅斯也不能否決烏克蘭加入北約或歐盟。

聲明表示：「我們將繼續支持烏克蘭。決心採取更多行動，保持烏克蘭的強大，以結束戰爭，實現公正持久的和平。」

聲明並主張「只要在烏克蘭的殺戮仍然繼續，我們隨時準備繼續對俄羅斯施壓，將繼續加強制裁和更廣泛的經濟措施，對俄羅斯的戰時經濟施加壓力，直至實現公正持久的和平。」

圖為2025年2月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會。（Reuters）

梅洛尼：重點仍是安全保障

意大利總理梅洛尼另外再發表聲明指，關鍵重點仍然是防止俄羅斯再次入侵烏克蘭的安全保障，指這正是阿拉斯加峰會中最引人注目的進展。

她指，特朗普也曾談到意大利過去提出的一個「受北約第5條啟發」的安全保障方案，即「該方案的出發點是定義一項集體安全條款，使烏克蘭能夠獲得包括美國在內的所有夥伴的支持，並隨時準備在再次受到攻擊時採取行動。」