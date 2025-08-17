泰柬軍方召特別會議討論邊境問題 雙方簽署諒解備忘錄
撰文：聯合早報
出版：更新：
泰國和柬埔寨軍方8月16日在泰國達叻府（Trat）召開特別會議，討論維護邊境和平等問題。
新華社報道，泰國海軍16日在社交媒體Facebook上稱，莊他武里府（Chanthaburi）、達叻府邊境指揮官和柬埔寨第三軍區指揮官當日在達叻府召開地區邊界委員會會議。
泰方表示，這次會議旨在通過和平方式解決有關問題，維護邊境地區和平和兩國人民正常生活。雙方其後就本次會議簽署諒解備忘錄。
柬埔寨國防部發言人Maly Socheata同日在記者會上稱，泰柬邊境軍區指揮官當天舉行特別會議，討論兩國近期達成停火協議後的邊界問題。
Maly Socheata表示，這次會晤重申雙方軍區武裝部隊與邊防部隊保持定期溝通、努力和平解決問題、避免衝突的重要性，柬方希望會晤能夠加強雙方全面有效地執行停火協議，恢復邊境地區的和平、穩定與正常秩序。
本文獲《聯合早報》授權轉載
中柬泰外長雲南舉行非正式會談 王毅籲兩國對話協商重歸於好泰國接連有士兵遭邊界地雷炸傷 泰方警告或被迫行使自衛權泰國柬埔寨再起波瀾：洪森斥泰軍「彈弓射鋼珠」 泰批地雷致3傷柬埔寨與泰國就停火細則達共識 同意東盟派員監督停火