美俄峰會機密文件傳驚現酒店公共打印機　特朗普政府安保再受質疑

正值美俄元首阿拉斯加峰會結束次日、8月17日，一份標註美國國務院機密的8頁文件意外現身安克雷奇庫克船長酒店公共打印機。這份詳細記載特朗普與普京會晤敏感資訊的文件，再度將特朗普政府置於安保失職的輿論漩渦中心。



根據美國國家公共廣播電台（NPR），周五上午9時許，三名下榻於峰會舉辦地埃爾門多夫軍事基地附近酒店的客人，在商務中心打印機旁發現這份待取文件。

經傳媒核實，文件不僅完整披露8月15日全天會議流程及具體會議室位置，更包含三名美方官員聯絡方式、13名美俄高層名單及俄方人員發音指南，其中普京姓名旁特別標註「POO-tihn」的發音提示，而特朗普計劃贈送的「美國白頭鷹桌飾雕像」禮單細節也赫然在列。

美俄關係： 圖為2025年8月15日，特朗普與普京與阿拉斯加舉行會談後，兩人一同會見傳媒。（Reuters）

文件同時曝光以普京為主賓的午宴安排，計劃中的三道菜菜單包含菲力牛排與奧林匹克比目魚主菜，佐以焦糖布丁甜點。座次圖顯示兩國元首將相對而坐，美方六名內閣成員分列特朗普兩側。儘管這場精心設計的午宴最終臨時取消，但敏感資訊的泄露已引發國家安全專家的強烈擔憂。

面對輿論質疑，白宮副新聞秘書周六試圖淡化事件影響，稱文件僅為「多頁午餐菜單」，並否認構成安全漏洞。然而加州大學國家安全法專家嚴詞指出：「公共打印機驚現機密文件，正是政府運作草率無能的鐵證。」這已是特朗普政府三個月內第三宗重大安保事件。