美俄峰會｜普京提烏軍撤出等停戰條件　澤連斯基：須有真正和平

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行峰會，討論結束俄烏戰爭。雙方會後未達任何協議，但路透社等傳媒16日披露，普京會上向特朗普就俄烏停火提出多個要求，包括烏克蘭從東部頓巴斯地區的頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）撤軍、基輔方面不會加入北約（NATO），以及解除對俄制裁等。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則強調，領土問題必須要有烏克蘭的參與。



報道引述消息人士指，普京就停火向特朗普提出多個條件，包括願意凍結俄軍赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區的戰線，且不會發動新的攻勢去佔領更多領土。烏克蘭則需撤出頓涅茨克與盧甘斯克兩州，面積約6,600平方公里，

圖為2023年6月16日，已遭俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。（Reuters）

報道指，俄軍目前控制頓涅茨克約70%的地區，但其最西端的領土仍在烏克蘭控制之下；而盧甘斯克除了其最西端的一小部份地區外，其餘全部由俄軍控制。

另外普京亦稱可釋出目前控制的蘇梅（Sumy）及哈爾科夫（Kharkiv）部分總面積僅約440平方公里的地區，遠低於於烏克蘭所要求的領土。

2025年8月16日，在俄羅斯控制的頓涅茨克（Donetsk），工人們正在清理一棟遭到砲擊的公寓大樓廢墟。（Reuters）

除了這些地區，消息人士透露，普京要求烏克蘭及西方國家正式承認在2014年遭俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）主權，但基輔方面及歐洲盟友至今一直拒絕承認莫斯科在當地的控制權。

烏克蘭安全局（SBU）6月3日表示，從水底對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。這是自2022年莫斯科全面入侵以來，烏克蘭第三次以這條關鍵的後勤路線為目標。(Reuters)

而在領土以外的問題上，普京要求禁止烏克蘭加入北約，但在為基輔方面提供部分形式的安全保障持開放態度。他亦提出俄語在烏克蘭部分地區獲得官方地位，並允許俄羅斯東正教會在烏克蘭境內自由運作。

消息人士亦透露，普京希望部分對俄羅斯的制裁可以獲西方解禁，但未知是否涵蓋美國，或只限歐洲。

美俄關係： 圖為2025年8月15日，特朗普與普京與阿拉斯加舉行會談後，兩人一同會見傳媒。（Reuters）

不過，澤連斯基在美俄元首會開始前，曾多次公次重申他將拒絕烏軍撤出頓巴斯地區的任何提議。他16日在社交平台X發文，談及與特朗普討論美俄峰會一事，他重申必須達成真正及長久的和平，而不是在俄羅斯侵略之間的稍停，並表明應該盡快阻止殺戮，以及在戰場、天空及港口基建都要停火。

他又指在通話中向特朗普提出，如果沒有實現美俄烏三方會面，或是俄羅斯企圖逃避真誠結束戰爭，就應該加強對俄羅斯的制裁。俄羅斯同時亦釋放烏克蘭戰俘和被擄走的兒童；各方亦不應繞過基輔方面自行決定烏克蘭的領土問題，而烏克蘭的安全保障亦需要歐美的參與。