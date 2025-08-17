美國3共和黨州應特朗普要求　向華盛頓派遣數百名國民警衛隊士兵

應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的要求，三名共和黨州長正向華盛頓特區部署數百名國民警衛隊士兵。



路透社報道，美國政府星期六（8月16日）宣布，從數百英里外的西維珍尼亞州、南卡羅來納州和俄亥俄州增派軍隊到華盛頓特區。

2025年8月14日，美國總統特朗普宣布接管華盛頓特區的警力，並部署國民警衛隊至首都後，多名國民警衛隊成員在當地的鐵路車站附近聚集。（Reuters）

西維珍尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）的辦公室發聲明說，他將向華盛頓特區部署300至400名國民警衛隊士兵，並提供裝備和專門培訓，「以展現對公共安全和區域合作的承諾」。

南卡羅來納州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）也回應五角大樓的請求，宣布將派遣200名國民警衛隊士兵。

俄亥俄州州長德溫（Richard DeWine）則說，他將在未來幾天派出150名軍事警察。

美國華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）上周五（15日）起訴特朗普政府「惡意接管」首都警察部隊，政府隨後做出局部退讓，撤回接管的決定，但要求特區警察協助聯邦當局逮捕非法移民。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮新聞發布室舉行發布會，討論在華盛頓部署聯邦執法人員以加強當地警力。（Reuters）

華盛頓特區官員也與特朗普政府達成協議，同意市長鮑澤（Muriel Bowser）任命的警察局長史密斯（Pamela Smith）繼續執掌警察局。

特朗普本週說，他將向華盛頓部署數百名國民警衛隊士兵，並暫時接管民主黨領導的華盛頓警察局，以遏制他所稱的犯罪和無家可歸者緊急狀態。

然而，司法部的數據顯示，華盛頓是受國會管轄的聯邦自治區，去年的暴力犯罪率達到30年來的最低水平。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布部署國民警衛隊至首都華盛頓特區後，有民眾使用手機拍照，拍下一名國民警衛隊成員站崗的情況。（Reuters）

國民警衛隊屬於各州的民兵部隊，通常聽命於50個州的州長，除非被召入聯邦服役。華盛頓特區國民警衛隊直接向總統匯報。

特朗普曾暗示，他可能在其他民主黨控制的城市採取類似行動。

今年6月，針對聯邦官員對大規模移民突襲引發的抗議，特朗普下令向洛杉磯派遣700名海軍陸戰隊和4000名國民警衛隊士兵，儘管加州民主黨州長反對。

不過，國民警衛隊通常負責應對自然災害，但很少負責美國平民的治安。

一名美國官員說，當局預計將發布一項正式命令，授權華盛頓特區的國民警衛隊人員攜帶槍支。這項命令主要針對攜帶隨身武器的軍事警察。

白宮周六說，華盛頓特區國民警衛隊成員已在國家廣場和聯合車站周邊進行步行和車輛巡邏。白宮稱，國民警衛隊士兵目前未進行逮捕，但可能配備武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

