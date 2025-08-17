美國務卿：華府盡力促使俄烏停戰 但可能無法做到 兩方須讓步
撰文：官祿倡
出版：更新：
日前隨同美國總統特朗普（Donald Trump）會見俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）8月17日表示，美國將繼續努力創造一種局面，以助終結俄烏戰爭，但這有可能無法做到，他強調若要達成和約，俄烏兩方都須讓步。
魯比奧接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，倘若俄烏無法達成和平而是繼續戰爭，「成千上萬的人將會身亡」，「而我們可能不幸地走到這一步」，他強調美國不願見到這一地步。
他又提及日前舉行的美俄元首峰會，指討論的主題包括烏克蘭的安全保證，今次「會談討論的一些問題有可能取得突破，有可能取得進展」。
他並談到「要結束戰爭，有些俄羅斯想要的東西是得不到的，有些烏克蘭想要的東西也是無法得到的」，他強調若要達成和平協議，俄烏雙方都需要讓步。
另一方面，美國總統特朗普（Donald Trump）也在社交平台發文，稱「在俄羅斯方面取得重大進展，敬請關注」，不過未表明取得何進展。
