梨泰院人踩人｜事故後患抑鬱症 韓消防員失蹤10日被發現陳屍橋底
撰文：莊勁菲
韓國首爾梨泰院2022年10月29日發生人踩人慘劇，造成159人死亡。韓聯社報道，一名曾到現場進行救援的消防員A某事後患上抑鬱症。他於今年8月10日失蹤，警方20日在京畿道的一座橋下發現它的屍體。警方稱沒有發現任何謀殺跡象。
警方周三表示，當天中午12時30分左右，在京畿道始興市錦李洞首爾首都圈一環路附近的一座橋墩下，發現A某的屍體。屍體躺在地上，已經嚴重腐爛。
A某生前最後一次現身，是在10日凌晨2時30分左右，他離開南仁川收費站後，將車停在路邊，未攜帶手機並離開車輛。停車處距離屍體發現處約8至9公里。A某失蹤前據報給家人和朋友留言致歉。
警方沒有發現任何謀殺跡象，懷疑A某是在走向橋墩後死亡。
報道指出，梨泰院近3年前發生人踩人事件，該消防員前往現場參與救援，事後被診斷出患有抑郁症並接受了治療。他當年曾對媒體表示，自己的父母知道他曾前往現場就很難受了：「罹難者的父母又該是什麼心情呢？要是這不是真的就好了。」
